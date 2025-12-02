Συνελήφθη διαρρήκτης τα ξημερώματα της Τρίτης (02/12), στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο πρόκειται για μια διαφορετική περίπτωση ληστή αυτή τη φορά.

Έκπληκτοι έμειναν οι Αστυνομικοί όταν τον συνέλαβαν και είδαν στο χέρι του φλεβοκαθετήρα. Όταν τον ρώτησαν τι συμβαίνει, τους απάντησε ότι νοσηλεύεται με πνευμονία στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Από τα μεσάνυχτα και μετά, το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης στη Θεσσαλονίκη δεχόταν διάφορες κλήσεις από πολίτες που ανέφεραν ότι ένα άτομο προσπαθεί να διαρρήξει καταστήματα και αυτοκίνητα στην περιοχή του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη κλήση έγινε 30 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα.

Ο 27χρονος ασθενής επιχείρησε να διαρρήξει ένα φορτηγό όχημα στην οδό Μ. Μαλακάση, ενώ λίγη ώρα αργότερα, προσπάθησε να διαρρήξει ανθοπωλείο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως.

Οι Αρχές στις 2:15 εντόπισαν τον 27χρονο και ακολούθησε πεζή καταδίωξη που κατέληξε στη σύλληψή του. Καθώς έτρεχε, πέταξε από πάνω του διαρρηκτικά εργαλεία που κουβαλούσε. Ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι νοσηλεύεται με πνευμονία στο Νοσοκομείο και ότι το μόνο του παράπτωμα ήταν πως διέρρηξε ένα κατάστημα πώλησης καφέ, από όπου έκλεψε τσιγάρα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Πηγή: Thestival