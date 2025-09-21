Αντιμέτωποι με την σκληρή πραγματικότητα της διάλυσης των δημόσιων νοσοκομείων, προς όφελος του ιδιωτικού τομέα, βρίσκονται οι ασθενείς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η σοκαριστική καταγγελία 79χρονης γυναίκας, ασθενούς του ΚΑΤ, στο topontiki.gr.

Η ηλικιωμένη έχει κάνει στο παρελθόν αρθροπλαστική γονάτου στο ΚΑΤ και βρισκόταν τον τελευταίο χρόνο σε λίστα αναμονής για νέο, ίδιο χειρουργείο, στο άλλο γόνατο.

Ωστόσο, σήμερα ενημερώθηκε τηλεφωνικά και χωρίς επιπλέον εξηγήσεις, από το ΚΑΤ, ότι βγήκε εκτός λίστας, διότι ο γιατρός… είχε πολλά χειρουργεία και δεν προλάβαινε.

Η ασθενής ενημερώθηκε ότι θα της αποσταλεί voucher, προκειμένου να κάνει την επέμβαση που χρειάζεται, σε ιδιωτική κλινική, δωρεάν!

Η οικογένεια αναμένει να δει εάν τουλάχιστον θα μπορεί να επιλέξει μεταξύ ιδιωτικών κλινικών ή θα πρέπει να απευθυνθεί μόνο σε κάποια συγκεκριμένη που θα έχει «διαλέξει» για εκείνην ο μηχανισμός.

Όπως είναι προφανές, δε θα μπορεί να επιλέξει τον γιατρό που ήδη γνωρίζει και την έχει χειρουργήσει και θα πρέπει να «συμμορφωθεί» με τις… «άνωθεν εντολές».