Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όταν γυναίκα η οποία νοσηλευόταν στην Παθολογική Κλινική φέρεται να απείλησε ότι θα πέσει από τον τρίτο όροφο του κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5 το απόγευμα, προκαλώντας έντονη ανησυχία και αναστάτωση τόσο στο προσωπικό όσο και στους παρευρισκόμενους στον χώρο του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Απετράπη η πτώση της γυναίκας

Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος και η ασθενής τελικά πείστηκε να μην προχωρήσει στην πράξη της.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το συμβάν στο Νοσοκομείο Αγρινίου, ούτε για τα όσα ακολούθησαν μετά την αποτροπή της πτώσης.