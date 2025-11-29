Σε ράντζο στον διάδρομο της Ψυχιατρικής Κλινικής νοσηλεύεται εδώ και μέρες, ένας 52χρονος ασθενής από τα Χανιά, με καρκίνο τελικού σταδίου.

Άτομο του εργασιακού του περιβάλλοντος μετέφερε τη δραματική κατάσταση που βιώνει ο ασθενής, ο οποίος δεν υπόκειται σε θεραπείες αυτήν την περίοδο, αλλά ούτε έχει διέξοδο για νοσηλεία σε κάποια Δομή, καθώς δεν υπάρχουν θέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 7ης ΥΠΕ, αυτή τη στιγμή στην Ψυχιατρική νοσηλεύονται 14 ασθενείς, σε 13 κλίνες. Άλλωστε η δραματική υποστελέχωση της συγκεκριμένης κλινικής είναι γνωστή, ενώ σε αυτά προστέθηκε χθες η παραίτηση δύο γιατρών του ΠΑΓΝΗ μετά το «εντέλλεσθε» για εφημερίες και στα Χανιά.

Εξίσου δραματικές διαστάσεις έχει το πρόβλημα με την υπερπληρότητα όλων των δημόσιων Δομών που δεν μπορούν να δεχθούν ανήμπορους ανθρώπους, καθώς οι λίστες αναμονής είναι τεράστιες και η εισαγωγή γίνεται μόνο με εισαγγελικές παραγγελίες.

Πάντως, ένας νέος άνθρωπος, να περνά τις τελευταίες ίσως μέρες της ζωής του σε ένα ράντζο διαδρόμου, είναι μια συνθήκη που δεν τιμά την κοινωνία των Χανίων, εν έτει 2025.

