Ο Μιχάλης Γιαννάκος, Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, επισκέφθηκε σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου, το Νοσοκομείο Χανίων και καταγγέλλει πλήθος παθογενειών σε ιατρικό και εργασιακό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο της ασφάλειας του υγειονομικού προσωπικού.

Η στελέχωση της Παθολογικής Κλινικής και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), όπως αναφέρει, αγγίζει τα όρια της κατάρρευσης.

Κατά τη θερινή περίοδο, η υγειονομική αυτή μονάδα καλείται να καλύψει όχι μόνο τους 150.000 μόνιμους κατοίκους του νομού, αλλά έναν πληθυσμό που ξεπερνά τα 500.000 άτομα λόγω της αθρόας τουριστικής προσέλευσης.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν γυμνή την πραγματικότητα:

Καθημερινά καταγράφονται περίπου 400 προσελεύσεις στα επείγοντα —αριθμός σχεδόν διπλάσιος από τον αντίστοιχο περσινό και μεγαλύτερος από εκείνον μεγάλων νοσοκομείων της Αττικής— ενώ η Παθολογική Κλινική εξετάζει 100 περιστατικά και νοσηλεύει 40 έως 50 ασθενείς σε ημερήσια βάση.

Παθολογική και Επείγοντα σε κατάρρευση

Παρά τις προσπάθειες της Διοίκησης, το λειτουργικό πρόβλημα παραμένει άλυτο. Στο αυτόνομο τμήμα των Επειγόντων, από τις οκτώ οργανικές θέσεις υπηρετεί μόλις ένας μόνιμος γιατρός και ένας ακόμη με απόσπαση. Οι γιατροί καλούνται να διαχειριστούν σοβαρά τροχαία, περιστατικά μέθης, συμπλοκές και κακοποιήσεις.

Ακόμη πιο δραματική είναι η εικόνα στην Παθολογική Κλινική, η οποία ξέμεινε με μόλις 3 παθολόγους για τις 12 οργανικές θέσεις (συν έναν ακόμη που συνδράμει την Αναπνευστική Κλινική), τη στιγμή που στην πανδημία υπηρετούσαν 12 γιατροί και πριν δύο χρόνια 8.

Παράλληλα, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού, από τις 7 χειρουργικές αίθουσες του νοσοκομείου λειτουργούν σήμερα μόλις οι τρεις.

Μισθοί πείνας και άγονες προκηρύξεις

Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στους χαμηλούς μισθούς και στο απαγορευτικό κόστος διαβίωσης στην περιοχή. Οι αποδοχές των υγειονομικών δε φτάνουν ούτε για την ενοικίαση μιας στοιχειώδους κατοικίας στα Χανιά, με αποτέλεσμα οι προκηρύξεις να αποβαίνουν συστηματικά άγονες.

«Οι μισθοί που λαμβάνουμε δε φθάνουν ούτε για ξαπλώστρα»

Από το 2020 έχουν προκηρυχθεί 13 θέσεις παθολόγων και καλύφθηκαν μόλις οι 2, ενώ συνολικά από τις 124 προκηρύξεις ιατρών οι 59 απέβησαν άκαρπες.

Αντίστοιχο είναι το ναυάγιο και στο νοσηλευτικό προσωπικό: από 31 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτών που προκηρύχθηκαν, οι 21 νεοδιορισθέντες αρνήθηκαν την πρόσληψη, ενώ από τους 21 επιλαχόντες που κλήθηκαν στη συνέχεια, οι 18 επίσης αρνήθηκαν. Συνολικά 39 νοσηλευτές γύρισαν την πλάτη στον διορισμό, καθώς το κόστος στέγασης καθιστά τη μετακόμιση οικονομικά ασύμφορη.

Απροστάτευτο το προσωπικό απέναντι στα περιστατικά βίας

Στην αποδιοργάνωση του Νοσοκομείου Χανίων προστίθεται και το αίσθημα ανασφάλειας του υγειονομικού προσωπικού.

Ο κ. Γιαννάκος περιγράφει χθεσινό περιστατικό με ασθενή – «ταραξία» που απείλησε την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου: