Μεγάλη ένταση επικράτησε έξω από το Νοσοκομείο Δράμας, όπου δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα του Νοσοκομείου, με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Αστυνομικές δυνάμεις εμπόδισαν τους συγκεντρωμένους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στο Νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αντεγκλήσεις, σπρωξίματα και να τραυματιστούν δύο πολίτες.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με μία μακροσκελή απάντησή του στο X για το τι έχει γίνει στο νοσοκομείο Δράμας, αναφέρει ότι σε διάφορα σχόλια σε αναρτήσεις συνδικαλιστών υπήρξαν κάποιοι ότι πρότειναν «μέχρι και να τον πυροβολήσουν», προσθέτοντας ότι «κανένας υπουργός Υγείας δεν έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο νοσοκομείο όσο εκείνος».

Αυτή είναι η εικόνα στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας λίγο πριν την επίσκεψη μου. Έφθασαν έως και να σκίσουν το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντού. Κατόπιν αυτών ακυρώνω φυσικά την επίσκεψη μου εκεί και δηλώνω ότι για να πάω στο Νοσοκομείο αυτό θα πρέπει όχι μόνον… pic.twitter.com/QMO0QDnngO — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 4, 2025

Με ανάρτησή του στα social media, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την επίσκεψη στο νοσοκομείο, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι «έφτασαν έως και να σκίσουν το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντού».

«Έφθασαν έως και να σκίσουν το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντού. Κατόπιν αυτόν ακυρώνω φυσικά την επίσκεψη μου εκεί και δηλώνω ότι για να πάω στο Νοσοκομείο αυτό θα πρέπει όχι μόνον να με καλέσει επισήμως ο Σύλλογος Εργαζομένων του αλλά να εγγυηθούν και την ασφάλεια μου» έγραψε στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή τα σημερινά επεισόδια που σημειώθηκαν πριν από την επίσκεψή του στη Δράμα.

«Στα Νοσοκομεία δεν πηγαίνω ούτε για να τσακώνομαι, ούτε για να με προπηλακίζουν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι, ούτε για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν. Κάτι δεν έχουν καταλάβει καλά. Λυπούμαι διότι πιστεύω ότι η επίσκεψη μου θα ήταν χρήσιμη για τον λαό της Δράμας και μπορεί από την επί τόπου παρουσία μου, να βρίσκαμε μία λύση που δεν έχουμε ακόμη σκεφθεί. Αλλά ας πάρουν την ευθύνη αυτοί που οργάνωσαν όλα αυτά τα αίσχη. Η περιοδεία μου συνεχίζεται» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος νωρίτερα με άλλη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε αναφερθεί στις ενέργειες που έχει κάνει για την κάλυψη των κενών θέσεων στο Νοσοκομείο της Δράμας.