Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (5/09) στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ, όπου περίπου στις 6 ένας άνδρας, αφού ανέβηκε στο περβάζι του κτηρίου, απειλούσε ότι θα πέσει στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και ειδικός διαπραγματευτής που προσπάθησε να τον μεταπείσει.

Παράλληλα, στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» μετέβησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, που τοποθέτησαν ένα ειδικό στρώμα διάσωσης κάτω από το σημείο που απειλούσε να πέσει ο άνδρας.

Ο άνδρας, μετά από την προσέγγιση των ειδικών πείστηκε να κατέβει και μεταφέρθηκε εντός του νοσοκομείου όπου εξετάστηκε από ψυχίατρο.

Ο άνδρας είχε επισκεφθεί το νοσηλευτικό ίδρυμα προκειμένου να νοσηλευτεί.

Δείτε φωτογραφίες της «Ζούγκλας»:







