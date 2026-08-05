Ένα τμήμα της ψευδοροφής του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου κατέρρευσε την Τρίτη (04/08/2026), ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κάποιος ασθενής ή υγειονομικός.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση αναστάτωση στο προσωπικό και τους παρευρισκόμενους, καθώς η κατάρρευση σημειώθηκε σε έναν χώρο που δέχεται καθημερινά δεκάδες πολίτες.

Έργο 2,6 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Το συγκεκριμένο έργο είχε εγκαινιαστεί από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, μόλις πριν από έναν μήνα. Η χρηματοδότησή του προήλθε από το Ταμείο Ανάκαμψης, με συνολικό προϋπολογισμό 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος καλύπτει από κοινού και το νοσοκομείο του Αιγίου.

Κατά την τελετή των εγκαινίων, ο υπουργός Υγείας είχε υπογραμμίσει τη σημασία της αναβάθμισης, αναφέροντας: «Αυξήσαμε τους χώρους του Τμήματος από τα 500 στα 650 τετραγωνικά μέτρα και προσθέσαμε τρεις κλίνες ανάνηψης —την καρδιά των ΤΕΠ, όπου δίνεται η μάχη μεταξύ ζωής και θανάτου. Παράλληλα, ενισχύσαμε τις κλίνες βραχείας νοσηλείας και ανακαινίσαμε τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου». Ο κ. Γεωργιάδης είχε συμπληρώσει πως το νοσοκομείο κάνει ένα μεγάλο βήμα προς το μέλλον, επισημαίνοντας ότι με την παράλληλη ενεργειακή αναβάθμιση, η μονάδα θα είναι σε θέση να λειτουργεί απρόσκοπτα για τα επόμενα 20 με 30 χρόνια.

Πυρά από το Σωματείο Εργαζομένων μετά την κατάρρευση

Η κατάρρευση της ψευδοροφής προκάλεσε την έντονη αντίδραση των υγειονομικών, οι οποίοι έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για τη σωματική ακεραιότητα εργαζομένων, ασθενών και συνοδών.

Σε δήλωσή του, το μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Κορίνθου, Γιάννης Φρυσίρας, εξαπέλυσε δριμεία κριτική: «Ακόμη και μια περιορισμένη παρέμβαση, που παρουσιάστηκε με τυμπανοκρουσίες ως σπουδαίο έργο εκσυγχρονισμού, αποδεικνύεται στην πράξη ανίκανη να εγγυηθεί ακόμη και τα στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας. Κι όλα αυτά σε ένα νοσοκομείο που στο μεγαλύτερο μέρος του βρίσκεται εδώ και χρόνια σε τραγική κατάσταση».

Ο ίδιος υπογράμμισε την άμεση ανάγκη για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, γενναία χρηματοδότηση και σύγχρονες, ασφαλείς υποδομές, καταλήγοντας χαρακτηριστικά: «Οι κορδέλες που κόβουν η κυβέρνηση, το Υπουργείο και οι διοικήσεις δεν μπορούν να κρύψουν την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα έπεσε από το ταβάνι».