Την υποστελέχωση της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Νίκαιας καταγγέλλει το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, προειδοποιώντας για την οριακή κατάσταση λειτουργίας της. «Από τις 15 οργανικές θέσεις μαιών καλύπτονται μόλις οι πέντε, συμπεριλαμβανομένης της προϊσταμένης, ενώ το προσωπικό έχει συσσωρεύσει έως και 90 οφειλόμενα ρεπό, αναφέρει η ΕΙΝΑΠ. Σημειώνει ότι «το πρόσφατο αίτημα του διευθυντή της κλινικής για αναστολή της μαιευτικής λειτουργίας μέχρι την εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού αποτυπώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη άμεσης παρέμβασης, αφού το ελάχιστο προσωπικό καλείται να καλύψει ταυτόχρονα τις ανάγκες των νοσηλευόμενων γυναικών, τους τοκετούς και τη λειτουργία του μαιευτηρίου και του χειρουργείου».

Η ΕΙΝΑΠ προσθέτει επίσης, ότι «η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από τη νοσηλεία παθολογικών ασθενών στην κλινική, καθώς μία από τις τρεις Παθολογικές Κλινικές του νοσοκομείου παραμένει κλειστή τους τελευταίους μήνες, λόγω υποστελέχωσης».

Η Ένωση απαιτεί την άμεση κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων μαιών με μόνιμο προσωπικό και τη διασφάλιση της πλήρους και ασφαλούς λειτουργίας της κλινικής και της μαιευτικής εφημερίας.

Η ΕΙΝΑΠ καλεί τους γιατρούς του νοσοκομείου Νίκαιας σε συμμετοχή στην παράσταση διαμαρτυρίας του Συλλόγου Εργαζομένων την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στις 13:00, στη διοίκηση του νοσοκομείου.