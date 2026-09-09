Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες που επικρατούν στο νοσοκομείο Νίκαιας διατυπώνει ο Σύλλογος Εργαζομένων, επισημαίνοντας μια σειρά από προβλήματα, μεταξύ των οποίων η παρουσία ποντικιών, οι πλημμύρες, οι κακοτεχνίες στις εγκαταστάσεις, οι δυσλειτουργίες στα ασανσέρ και η σημαντική έλλειψη προσωπικού.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στο κτίριο όπου λειτουργούν οι καρδιολογικές κλινικές και τα παιδιατρικά τμήματα του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο MEGA NEWS 104,6 ο γενικός γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, πριν από περίπου δέκα ημέρες εντοπίστηκαν περιττώματα ποντικιών σε βοηθητικούς χώρους της Μονάδας Νεογνών. Η συγκεκριμένη μονάδα, ωστόσο, παραμένει κλειστή.

Όπως εξήγησε, είχαν διαπιστωθεί ίχνη παρουσίας τρωκτικών στους βοηθητικούς χώρους και όχι στην κύρια πτέρυγα της Μονάδας Νεογνών. Μετά την ενημέρωση των αρμόδιων υγειονομικών υπευθύνων, μεταξύ των οποίων η επόπτρια δημόσιας υγείας και η λοιμωξιολόγος του νοσοκομείου, ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα, ενώ χρειάστηκαν πιέσεις προς τη διοίκηση για την άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος.

Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από τη διοίκηση αποκάλυψαν, παράλληλα, προβλήματα και κακοτεχνίες στις εγκαταστάσεις, τα οποία, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, αντιμετωπίστηκαν άμεσα.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων υγειονομικής προστασίας πραγματοποιήθηκαν εργασίες μυοκτονίας και απεντόμωσης, ενώ εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι προκειμένου να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν πιθανά σημεία εισόδου ή παρουσίας παρασίτων.

Ωστόσο, τα προβλήματα στο νοσοκομείο φαίνεται να είναι ευρύτερα. Ο Σύλλογος Εργαζομένων καταγγέλλει ότι ορισμένα ασανσέρ παραμένουν εκτός λειτουργίας, ότι υπάρχουν σοβαρές κακοτεχνίες σε κτίρια του νοσοκομείου και ότι αρκετές κλινικές δεν μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά εξαιτίας της έλλειψης επαρκούς νοσηλευτικού προσωπικού.