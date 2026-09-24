Σοβαρό περιστατικό με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα διερευνάται στο «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο Βόλου. Μετά από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, παρέμεινε στο σώμα της ασθενούς ένα χειρουργικό εργαλείο μεγάλου μεγέθους, γεγονός που δεν έγινε αμέσως αντιληπτό από την ιατρική ομάδα.

Η γυναίκα ξεκίνησε τη διαδικασία ανάρρωσης, όμως στην πορεία εκδήλωσε έντονους και επιμένοντες πόνους. Η μη υποχώρηση των συμπτωμάτων οδήγησε σε νέο ιατρικό έλεγχο, όπου οι απεικονιστικές εξετάσεις αποκάλυψαν την παρουσία του αντικειμένου στο εσωτερικό του σώματός της.

Η ανακάλυψη του ευρήματος κινητοποίησε άμεσα τις αρχές του νοσοκομείου. Η ασθενής ενημερώθηκε για την αναγκαιότητα νέου χειρουργείου, το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Το εργαλείο αφαιρέθηκε και η ηλικιωμένη παρουσίασε στη συνέχεια ταχεία ανάρρωση.

Αν και η ίδια η ασθενής εξέφρασε την επιθυμία να μην προχωρήσει σε δικαστικές ή νομικές ενέργειες κατά του προσωπικού και του ιδρύματος, η διοίκηση του Νοσοκομείου Βόλου διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ).

Στόχος της διοικητικής έρευνας είναι η εξακρίβωση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό και ο καταλογισμός ενδεχόμενων υπηρεσιακών ευθυνών.