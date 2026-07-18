Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στα Νότια Προάστια της Αττικής. Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας συνέλαβαν έξι ημεδαπούς, ηλικίας 26, 31, 32, 34, 36 και 58 ετών, σε περιοχές της Γλυφάδας και της Βούλας.

Ο ρόλος των μελών της οργάνωσης

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών για τη δράση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 34χρονος είχε αρχηγικό ρόλο, συντονίζοντας τη λειτουργία της οργάνωσης και αναλαμβάνοντας, μαζί με μία 32χρονη, την προμήθεια, αποθήκευση και διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον, επιχείρηση που διατηρούσε φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη νομιμοποίηση εσόδων από την παράνομη δραστηριότητα.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ακόμη ότι ένας 36χρονος είχε αναλάβει τη μεταφορά των ναρκωτικών και την επιτήρηση των χώρων κατά τις συναλλαγές, λειτουργώντας ως «τσιλιαδόρος», ενώ κατοικία όπου διέμεναν δύο ακόμη μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζα» για την αποθήκευση των ουσιών.

Οι κατασχέσεις

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, οχήματα και στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

90,38 γραμμάρια κοκαΐνης,

729,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

16.605 ευρώ,

πιστόλι με γεμιστήρα και επτά φυσίγγια,

αεροβόλο πιστόλι,

πλήθος αναβολικών δισκίων,

τρία μαχαίρια,

δύο ρόπαλα,

δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

18 κινητά τηλέφωνα,

δύο φορητοί υπολογιστές,

τρία tablet,

καθώς και τέσσερα οχήματα που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τις μετακινήσεις των μελών της οργάνωσης.

Προσπάθησε να ξεφορτωθεί τα ναρκωτικά

Κατά την αστυνομική επιχείρηση, ο 34χρονος φέρεται να επιχείρησε να πετάξει ποσότητες ναρκωτικών από το παράθυρο της κατοικίας του, προκειμένου να αποφύγει τον εντοπισμό τους από τους αστυνομικούς. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων, αντιντόπινγκ, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και υπεξαίρεση. Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.