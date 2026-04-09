Για την απώλεια της ακοής της μίλησε η Κατερίνα Νοτοπούλου, εξηγώντας πως προκλήθηκε από ένα σοβαρό και σπάνιο αυτοάνοσο νόσημα που εμφάνισε το 2015.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ανθή Σαλαγκούδη, η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στο πώς είναι η καθημερινότητά της, τονίζοντας ότι βασίζεται κατά μεγάλο βαθμό στη χειλεανάγνωση.

«Το βίωσα σαν εφιάλτη τότε. Το 2015 αρρώστησα από ένα αυτοάνοσο αρκετά σπάνιο, επομένως υπήρχε δυσκολία στη διάγνωση. Με καθήλωσε σε πολλά επίπεδα σωματικά. Δεν ήταν μόνο η απώλεια ακοής, είναι αυτό που έμεινε. Βασίζομαι στη χειλεανάγνωση, φοράω ακουστικά βαρηκοΐας, βοηθάνε σε έναν βαθμό, πρακτικά δεν ακούω. Υπάρχουν και αυτές οι αόρατες αναπηρίες, δεν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με αυτές», είπε αρχικά.

«Μαθαίνεις να ζεις με αυτά, χρειάζεται χρόνος. Δεν ήμουν όπως είμαι τώρα. Κατακτάς με καινούργιο τρόπο τις αισθήσεις, την επικοινωνία. Σίγουρα με πείσμωσε πάρα πολύ στο ότι εγώ θέλω να ακούσω, θέλω να ακούω τους ανθρώπους. Ακόμα και αν δεν μπορώ με τα αυτιά μου, θέλω πάρα πολύ να ακούω αυτό που έχουν να μου πουν. Ναι, είναι ο λόγος της ύπαρξής μου», προσέθεσε.

