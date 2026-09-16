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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, όταν νταλίκα ανετράπη στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου στο τούνελ της Κακιάς Σκάλας.

Το βαρύ όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές χιλιομέτρων στον αυτοκινητόδρομο. Στο σημείο σπεύδουν οχήματα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής.

Στις φωτογραφίες διακρίνεται η νταλίκα πεσμένη μέσα στο τούνελ:

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Πηγή: Korinthos Tv