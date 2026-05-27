Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, με θύμα έναν 74χρονο οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα μετά από σύγκρουση με φορτηγό.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 21:30 της Τρίτης, 26 Μαΐου. Σύμφωνα με το sinidisi.gr, μια νταλίκα προσέκρουσε στο πίσω μέρος του Ι.Χ. που προπορευόταν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 74χρονος Δ.Π.

Στο σημείο της σφοδρής σύγκρουσης έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον 74χρονο οδηγό, καθώς και μια 64χρονη γυναίκα (με τα αρχικά Κ.Μ.), η οποία επέβαινε στο ίδιο όχημα.

Παράλληλα, κατέφθασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, με τα πληρώματα να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Ο 74χρονος άνδρας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όμως τα τραύματά του ήταν βαρύτατα και τελικά υπέκυψε. Η 64χρονη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Στο σημείο του δυστυχήματος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ισχυρή δύναμη της Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο, ενώ η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για να εξακριβώσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.