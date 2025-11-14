Οδηγός νταλίκας έχασε τον έλεγχο του βαρέως οχήματος χθες (13/11) στις 2:30 τα ξημερώματα, στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ στ0 176,5 χλμ. στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος των Καμένων Βούρλων.

Η νταλίκα μετέφερε άδειες κλούβες και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εξετράπη της πορείας της λίγα μέτρα πριν από την έξοδο πρώτου τούνελ και αφού χτύπησε πλευρικά, στη συνέχεια προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και στις κολόνες ηλεκτροφωτισμού, πριν ακινητοποιηθεί στη ΛΕΑ.

Στο όχημα προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, όμως το ευχάριστο είναι ότι ο οδηγός είναι μια χαρά στην υγεία του.

Πηγή: lamiareport