Κυκλοφοριακό έμφραγμα προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, όταν ένα βαρύ όχημα που μετέφερε μπουλντόζα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε γέφυρα. Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Ρόζας Ιμβριώτη, στην περιοχή του Ελληνικού, με κατεύθυνση προς Γλυφάδα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, καθοριστικό ρόλο στο ατύχημα έπαιξε η ολισθηρότητα του οδοστρώματος εξαιτίας της βροχόπτωσης. Υπό αυτές τις συνθήκες, η νταλίκα «δίπλωσε», με συνέπεια να πέσει στο οδόστρωμα το βαρύ μηχάνημα που βρισκόταν στην καρότσα της, επιδεινώνοντας την ήδη δύσκολη κατάσταση.

Το απρόοπτο περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προκαλώντας απόλυτο κομφούζιο και τεράστιες ουρές οχημάτων. Ο συνδυασμός του κλειστού οδοστρώματος με τη βροχή έχει επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις στο συγκεκριμένο τμήμα των νοτίων προαστίων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των οδηγών, να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να συντονίσουν την επιχείρηση απομάκρυνσης των βαρέων οχημάτων. Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, όπου είναι εφικτό, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για να αποφύγουν την ταλαιπωρία.