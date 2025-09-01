Στις φλόγες τυλίχθηκε νταλίκα στην Εθνική Αθηνών – Κορίνθου, στο 43ο χλμ στο ύψος των Μεγαρων, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Λόγω του ατυχήματος, έκλεισε προσωρινά η Εθνική Οδός στο ύψος της Κακιάς Σκάλας και στα δύο ρεύματα, ενώ παραμένουν ακινητοποιημένα εκατοντάδες αυτοκίνητα.

Η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα πραγματοποιείται από τον κόμβο Κινέτας μέσω της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, ενώ στο ρεύμα προς Κόρινθο, από τον κόμβο της Πάχης μέσω της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά, με αποτέλεσμα να υπάρξει ανατροπή της νταλίκας, που στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.

Από τη σύγκρουση έχουν τραυματιστεί οι δύο οδηγοί των οχημάτων, καθώς επίσης και ένα ανήλικο παιδί.

