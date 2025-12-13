Διανομέας φαγητού δέχθηκε επίθεση χθες το βράδυ στη Πάτρα.

Το περιστατικό βίας σημειώθηκε στη συνοικία της Γούβας της Πάτρα, όταν ομάδα ατόμων του επιτέθηκε.

Το επεισόδιο έγινε στην οδό Φιλλελλήνων κοντά στην Κορίνθου με τα άτομα να διαφεύγουν με αυτοκίνητο προς την Πανεπιστημίου.

Η αστυνομία προχώρησε άμεσα σε καταδίωξη του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με πληροφορίες η ομάδα ατόμων απείλησε και πήγε να ληστέψει τον διανομέα.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: Tempo24