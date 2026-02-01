Της Λυδίας Παππά

Το drone της Ελληνικής Αστυνομίας, που «περιπολεί» τους τελευταίους μήνες πάνω από την Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου, κατέγραψε τις κινήσεις των μελών της σπείρας που «γέμιζε « με κάνναβη την περιοχή.

Στις φωτογραφίες ντοκουμέντα που εξασφάλισε η «Ζούγκλα», αποτυπώνονται τα σημεία συνάντησης αλλά και οι συναλλαγές.

Δείτε τις φωτογραφίες:











Τα τέσσερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που θα απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη, είχαν αναπτύξει το δικό τους «πελατολόγιο» με τον «αρχηγό» να ελέγχει τα πάντα.

Στη σπείρα υπήρχε και «πωλητής, «ο οποίος καθημερινά βρισκόταν στα σημεία που είχαν καθορισθεί και περίμενε τους αγοραστές. Τα κέρδη τα έδινε κατά κύριο λόγο στον Αρχηγό.

Έχει αποτυπωθεί μάλιστα να παραδίδει σακούλα με ναρκωτικά και στη συνέχεια να παίρνει χρήματα.

Από την επιτήρηση διαπιστώθηκε και η πρώτη συναλλαγή.

Ήταν 16 Σεπτεμβρίου, όταν ένας άνδρας καταγράφεται να πηγαίνει στη γωνία των φοιτητικών εστιών και στη συνέχεια να συναντά μία γυναίκα. Οι συναντήσεις που ακολούθησαν, γίνονταν κυρίως στο σημείο όπου υπάρχουν δέντρα, προκειμένου να μην γίνουν αντιληπτοί.

Αγνοούσαν όμως ότι τους «έπιανε» το drone.

Οι Αρχές ανακάλυψαν 158 αγοραπωλησίες σε διάστημα πέντε μηνών, ενώ εκτιμάται ότι ήταν περισσότερες.

Η έρευνα είχε από όλα, με τον «πωλητή» να πλησιάζει αστυνομικό που ήταν στην επιχείρηση και να του κάνει λόγο για αγορά κάνναβης αγνοώντας την πραγματική του ιδιότητα.

Η σύλληψη του αρχηγού

Το πρωί της Παρασκευής, ο αρχηγός βγήκε από το σπίτι του στου Ζωγράφου κρατώντας ένα μαύρο σάκο.

Με το αυτοκίνητό του, στη συνέχεια, κινήθηκε προς Καισαριανή όπου ήρθε σε οπτική επαφή με τους αστυνομικούς.

Μπηκε εντός Πανεπιστημιούπολης στην προσπάθειά του να αποφύγει τον έλεγχο, έκανε αναστροφή και κατευθύνθηκε προς Καισαριανή.

Στάθμευσε σε συγκεκριμένη οδό, μπήκε σε μια πολυκατοικία έχοντας πάντα τον σάκο στο πορτ παγκάζ του αυτοκινήτου.

Όταν είδε και πάλι τους αστυνομικούς, προσπάθησε να διαφύγει. Ο σάκος περιείχε ναρκωτικά συσκευασμένα και έτοιμα προς πώληση.