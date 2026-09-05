Στις εγκαταστάσεις ενός εργοστασίου κατέληξε ο κινητήρας και ένα μεγάλο τμήμα του μοιραίου αεροσκάφους στην Τανάγρα, το οποίο από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης στο έδαφος κόπηκε στα δύο. Την ίδια στιγμή, ένα δεύτερο κομμάτι, αυτό της δεξαμενής καυσίμων του μαχητικού, εκσφενδονίστηκε σε απόσταση 500 μέτρων, προκαλώντας ξεχωριστή εστία φωτιάς σε παρακείμενη δασική έκταση.

Το κεντρικό τμήμα της ατράκτου με τον κινητήρα κατέπεσε στον χώρο της τοπικής επιχείρησης «ΨΕΚΑ ΑΒΕΕ», η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή, εισαγωγή και διάθεση γεωργικών, βιομηχανικών και δομικών μηχανημάτων. Το κτήριο τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες, ωστόσο, μέσα στην τραγωδία, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα για τους πολίτες. Σύμφωνα με τον φύλακα του εργοστασίου, την ώρα της συντριβής δεν βρισκόταν κανένας εργαζόμενος στο εσωτερικό του.

Τιτάνια μάχη με τις φλόγες

Οι δύο ταυτόχρονες εστίες φωτιάς (στο εργοστάσιο και στο δάσος) μετέτρεψαν το σημείο σε κόλαση, δυσχεραίνοντας αφάνταστα το έργο των σωστικών συνεργείων. Αν και δύο ασθενοφόρα και δύο μοτοσικλέτες του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο από το πρώτο λεπτό, η προσέγγιση στο κουφάρι του αεροσκάφους ήταν εξαιρετικά δύσκολη.

Για την πλήρη κατάσβεση έχει στηθεί μια γιγαντιαία επιχείρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 23 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, μία ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ, 7 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα (το ένα εκ των οποίων έχει αναλάβει τον συντονισμό της αεροπυρόσβεσης).