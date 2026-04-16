Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, με τις Αρχές να εντοπίζουν ίχνη αίματος στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, που ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Κατά την αυτοψία στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο στο Αργοστόλι, όπου η νεαρή βρισκόταν πριν μεταφερθεί χωρίς τις αισθήσεις της σε πλατεία της πόλης, καταγράφηκαν κηλίδες αίματος τόσο στο υπνοδωμάτιο όσο και στο μπάνιο. Τα ευρήματα έχουν ήδη συλλεχθεί από τις Αρχές που ερεύνησαν εξονυχιστικα τον χώρο και αναμένεται να εξεταστούν εργαστηριακά.

Κηλίδες αίματος στο μοιραίο δωμάτιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπνοδωμάτιο εντοπίστηκαν δύο κηλίδες αίματος πάνω στο κρεβάτι, καθώς και τμήματα από τεχνητές βλεφαρίδες. Επιπλέον, στο τραπέζι βρέθηκε λευκή πετσέτα με ίχνη αίματος. Αντίστοιχα, στο μπάνιο του δωματίου καταγράφηκαν ακόμη μία κηλίδα (καστανέρυθρη, αναφέρεται απο τις Αρχές) σε πετσέτα και στον τοίχο.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί τρεις άνδρες ηλικίας 22, 23 και 26 ετών, οι οποίοι φέρεται να βρίσκονταν μαζί με τη 19χρονη τις ώρες πριν από το περιστατικό. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της, (μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών) με τους τρεις να τη μεταφέρουν σε πλατεία του Αργοστολίου, όπου και την εγκατέλειψαν αβοήθητη.

Το χρονικό της υπόθεσης, όπως προκύπτει από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ξεκινά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, όταν η 19χρονη μετέβη στο ξενοδοχείο μαζί με τον 23χρονο φίλο της. Λίγες ώρες αργότερα, φέρεται να έγινε χρήση ναρκωτικών ουσιών με τη συμμετοχή και τρίτου προσώπου, ενώ στη συνέχεια προστέθηκε ακόμη ένα άτομο στην παρέα.

Η κατάσταση της νεαρής επιδεινώθηκε ραγδαία και, σύμφωνα με τις Αρχές, οι παρόντες δεν κάλεσαν άμεσα βοήθεια. Αντίθετα, τη μετέφεραν αναίσθητη εκτός του ξενοδοχείου. Λίγο αργότερα, διασώστες του ΕΚΑΒ εντόπισαν την κοπέλα και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά, ενώ τα εργαστηριακά αποτελέσματα αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

Καταγγελίες και από άλλες κοπέλες

Στο μεταξύ νέες καταγγελίες έρχονται στο φως στην Κεφαλονιά, μετά τον τραγικό τρόπο που έχασε τη ζωή της η 19χρονη Μυρτώ στο Αργοστόλι. Η υπόθεση λαμβάνει νέες διαστάσεις, καθώς μία κοπέλα περιέγραψε πώς ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας που έχει συλληφθεί, της έριξε στο ποτό το χάπι του βιασμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με μαρτυρία που δημοσιοποιήθηκε, μία γυναίκα κατήγγειλε στις Αρχές ότι ο κατηγορούμενος της είχε ρίξει στο ποτό ουσία γνωστή ως «χάπι βιασμού», σε περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2022 σε κατάστημα εστίασης στην πλατεία Αργοστολίου. Όπως περιέγραψε, ενώ καθόταν στο μπαρ και κατανάλωνε ποτό, ο άνδρας την προσέγγισε και άρχισε να της μιλά και να τη φλερτάρει. Λίγο αργότερα, ένιωσε έντονη ζάλη και έχασε τις αισθήσεις της, χωρίς να θυμάται τι ακολούθησε.

Η ίδια ανέφερε ότι ξύπνησε στο σπίτι της την επόμενη ημέρα, χωρίς να γνωρίζει πώς είχε επιστρέψει, ενώ τότε επέλεξε να μη προχωρήσει σε καταγγελία, επικαλούμενη τον φόβο και την πίεση μιας μικρής κοινωνίας. Ωστόσο, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις και τον θάνατο της 19χρονης, αποφάσισε να απευθυνθεί στις Αρχές και να αποκαλύψει όσα βίωσε, εξ αιτίας της συνάντησής της με τον νεαρό αθλητή.

«Ήμουν σίγουρη πως ήταν αυτός»

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η καταγγέλλουσα, υπάρχουν και άλλες κοπέλες που πήγαν στην αστυνομία να καταθέσουν όσα οι ίδιες βίωσαν, αφού θορυβήθηκαν όταν έμαθαν για τον θάνατο της Μυρτούς.

«Όταν διάβασα για τον θάνατο της κοπέλας αμέσως υποψιάστηκα αυτόν, γιατί είχε κάνει το ίδιο και σε εμένα. Ήμουν σίγουρη ότι ήταν αυτός. Όταν βγήκε το όνομά του επιβεβαιώθηκα. Δεν έχω μεθύσει ποτέ, δεν έχω δώσει ποτέ δικαίωμα. Να φανταστείτε ότι την επόμενη ημέρα πήγα στο μαγαζί και ζητούσα συγγνώμη που λιποθύμησα και τους αναστάτωσα. Σαν να φταίω εγώ. Άκουσα ότι το έχει κάνει και σε άλλες κοπέλες και πήγαν να καταθέσουν κι αυτές στην αστυνομία».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και άλλες γυναίκες έχουν προχωρήσει σε αντίστοιχες καταγγελίες, περιγράφοντας ένα παρόμοιο μοτίβο συμπεριφοράς. Ο 26χρονος φέρεται να προσέγγιζε νεαρές γυναίκες σε χώρους διασκέδασης, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους.

Οι προσεγγίσεις ξεκινούσαν κυρίως σε νυχτερινά καταστήματα, όπου εντοπίζονταν κοπέλες που είχαν καταναλώσει αλκοόλ. Στόχος ήταν άτομα που “δεν είχαν καθαρό μυαλό εκείνη τη στιγμή“, ενώ στη συνέχεια υπήρχαν προτάσεις για μεταφορά σε άλλα σημεία «για να συνεχίσει η διασκέδαση».

Και στο στόχαστρο του ελληνικού FBI

Παρά το νεαρό της ηλικίας τους, οι τρεις συλληφθέντες έχουν αρκετά βαρύ “βιογραφικό” με ναρκωτικά, ξυλοδαρμούς και εκβιασμούς. Όπως γράφει το Tempo24, το καλοκαίρι αστυνομικοί του ελληνικού FBI προχώρησαν σε επιχείρηση στην Κεφαλονιά, έχοντας στο στόχαστρο συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία θεωρούνταν σημαντικά σε κυκλώματα παρανομίας. Ανάμεσα σε αυτά, ψηλά στη λίστα των ερευνών, ήταν ο 26χρονος πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών αλλά και ο 23χρονος που έχει συλληφθεί για τον θάνατο της Μυρτούς.

Οι δύο νεαροί είχαν απασχολήσει τις αρχές τόσο για κατοχή όσο όμως και για διακίνηση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

Η Αστυνομία εξετάζει πλέον και συνεκτιμά όλα τα στοιχεία στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση της υπόθεσης και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της 19χρονης.