Ο υπεύθυνος ενός μπαρ στον Πειραιά συνελήφθη, αφότου διαπιστώθηκε από την αστυνομία ότι στον χώρο είχαν εισέλθει δέκα ανήλικα άτομα, στα οποία μάλιστα είχαν σερβίρει και αλκοολούχα ποτά.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., από τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, 14 Δεκεμβρίου, ειδική εξόρμηση για τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός των οποίων εισέρχονται ανήλικα άτομα τα οποία καταναλώνουν αλκοόλ.

Στο πλαίσιο της εξόρμησης, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων και της Ο.Π.Κ.Ε., κατά τον έλεγχο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Πειραιά, εντοπίστηκαν εντός του καταστήματος δέκα ανήλικα άτομα στα οποία είχε επιτραπεί η είσοδος και είχε χορηγηθεί αλκοόλ.

Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη του 47χρονου υπεύθυνου του καταστήματος, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν για την αποτροπή χορήγησης αλκοόλ σε ανηλίκους.