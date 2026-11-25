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Ολοκληρώθηκε η ανάσυρση 78χρονου άνδρα στην περιοχή Ντράφι Αττικής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό χθες στις 24 Νοεμβριου περίπου στις 20:30.

Ο 78χρονος εξετράπη της πορείας του αυτοκινήτου του και κατέληξε σε χαράδρα.

Επιχειρήσαν 22 Πυροσβέστες με 5 οχήματα, η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ, η ομάδα ΟΣμηΕΑ, καθώς και σκύλος έρευνας και διάσωσης.

Μετά από ολονύχτια έρευνα, εντοπίστηκε σήμερα τις μεσημβρινές ώρες και με χρήση φορείου μεταφέρθηκε σε σημείο, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, απεγκλωβίστηκε και ο σκύλος του ιδιοκτήτη που επέβαινε στο όχημα.

Η Αστυνομία και ο γιος του τον αναζητούσαν από χθες το βράδυ.

Η ανεύρεσή του, ωστόσο, ήταν δύσκολη, καθώς έφυγε από το σπίτι χωρίς κινητό τηλέφωνο.