Σε διαρκή επιφυλακή βρέθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Ηράκλειο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης 18 Αυγούστου, καθώς κλήθηκαν να διαχειριστούν τουλάχιστον τρία σοβαρά περιστατικά με εκρήξεις και εκδήλωση πυρκαγιάς σε στύλους του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Η έντονη υγρασία στάθηκε η κύρια αφορμή για την πρόκληση βραχυκυκλωμάτων, με το Συντονιστικό Κέντρο να δέχεται συνολικά πάνω από 15 κλήσεις για σπίθες και επικίνδυνες δυσλειτουργίες στο δίκτυο, τόσο εντός των ορίων της πόλης, όσο και στην ευρύτερη Περιφερειακή Ενότητα.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστών υπήρξε άμεση και ευρεία, καθώς η φύση των συμβάντων απαιτούσε εξαιρετική προσοχή λόγω της παρουσίας υψηλής τάσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Ανάμεσα στις περιοχές που επλήγησαν ήταν η Χερσόνησος, ενώ ένα από τα πιο επικίνδυνα περιστατικά σημειώθηκε στον αστικό ιστό του Ηρακλείου, ακριβώς μπροστά από γνωστή επιχείρηση.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επενέβησαν σημείο προς σημείο για την ασφαλή κατάσβεση των εστιών και την αποτροπή εξάπλωσης της φωτιάς, παραμένοντας σε ετοιμότητα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.