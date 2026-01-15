Ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ανθρώπινης δύναμης έρχεται από το Αγρίνιο, θυμίζοντάς μας πως η ελπίδα μπορεί να νικήσει ακόμη και τις πιο δύσκολες δοκιμασίες.

Πρωταγωνιστής είναι ο 18χρονος Μάριος, ο οποίος κατάφερε να ξεπεράσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, έπειτα από μια σκληρή και πολύμηνη μάχη. Ο νεαρός, που έπασχε από σπάνια ασθένεια, υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος σε νοσοκομείο του Τορίνο στην Ιταλία, έπειτα από παρατεταμένη νοσηλεία και αγωνία, για την έκβαση της υγείας του. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και ο Μάριος βγήκε νικητής από τη δοκιμασία.

Το ευχάριστο νέο του εξιτηρίου του γνωστοποίησε η μητέρα του, Εύη Βέρρη, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την απέραντη ευγνωμοσύνη της, προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Παράλληλα, η οικογένεια ευχαριστεί θερμά όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό τους, τονίζοντας πως η στήριξη και η αγάπη του κόσμου υπήρξαν καθοριστικές σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.

Η δραματική έκκληση της μητέρας του Μάριου πριν γίνει η μεταμόσχευση

«Βοηθήστε με να σώσω τον Μάριο». Η αγωνιώδης έκκληση της μάνας, με φωνή που λυγίζει κάθε γονιό, καθώς περιγράφει τον Γολγοθά του γιου της, ενός 18χρονου φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ο οποίος τότε νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο του Ρίου, δίνοντας μάχη για την ζωή του.

Η Εύη Βέρρη, οδοντίατρος στο Αγρίνιο, βρισκόταν σε απόγνωση, καθώς δεν έβρισκε ανταπόκριση στο αίτημά της για να γίνει επειγόντως μεταμόσχευση ήπατος στον γιο της, που πάσχει από μια σπάνια ασθένεια.

Το χρονικό του σοβαρού προβλήματος υγείας του Μάριου

Όπως αναφέρει η μητέρα του Μάριου, περιγράφοντας το χρονικό του σοβαρού προβλήματος υγείας του γιου της, «ο Μάριος γεννήθηκε στις 13-08-2007 με μια σπάνια πάθηση που λέγεται σύνδρομο Alagille, όπου το κύριο πρόβλημα ήταν στο ήπαρ, είχε λίγα σε νούμερο ενδοηπατικά χοληφόρα και υποπλασία πνευμονικής στην καρδιά. Από 2,5 μηνών νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο του Βελγίου, στο Saint Luc των Βρυξελλών, όπου και διαγνώστηκε η πάθησή του.

Επί χρόνια παρακολουθούνταν κάθε μήνα στο εξωτερικό και η κατάσταση της υγείας του εξελισσόταν πάρα πολύ καλά. Πήγαινε κανονικά Σχολείο και πέρασε φέτος φοιτητής στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών στην Πάτρα.

Λόγω του συνδρόμου, είχε πολύ χαμηλή ανάπτυξη με σύνοδα προβλήματα από τα οστά. Πριν από ενάμιση χρόνο τον ανέλαβαν στο Παίδων η ενδοκρινολόγος κ. Χαρμανδαρή, που θα έφτιαχνε –όπως είπε– μια ομάδα με γαστρεντερολόγο την κ. Ρογαλίδου και γιατρό για τον μεταβολισμό των οστών και γενικά θα ασχολούνταν με τον Μάριο κάτι που τελικά -όπως αναφέρει η μητέρα του- δεν έγινε ποτέ. Του χορηγείται ο IGF-1 αυξητικός παράγοντας, και μάλιστα στην απόφαση της επιτροπής η δοσολογία ήταν λάθος, καθώς ήταν 100 φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο. Ευτυχώς που εγώ δεν του έκανα ποτέ αυτή τη δόση, γιατί ήταν ενέσιμο και πηγαίνοντας ξανά στην Αθήνα, βρέθηκε το λάθος», επισημαίνει η κ. Βερρή.

«Όμως από τη στιγμή που άρχισε να χορηγείται ο παράγοντας, ξεκίνησαν τα προβλήματα της υγείας του Μάριου, και αντί να γίνεται ηπατολογικός έλεγχος, με έστελναν σε καρδιολόγο. Ώσπου ο Μάριος έφτασε σε σημείο να έχει πρησμένα πόδια, να μην μπορεί να περπατήσει και να έχει ξεκινήσει κίρρωση ήπατος.

Πήγα τον Μάριο στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Εκεί έγινε εισαγωγή και εξετάσεις και παράλληλα ξεκίνησε ο προμεταμοσχευτικός έλεγχος, που ολοκληρώθηκε 5 μήνες μετά. Τον Μάριο ανέλαβε ο κ. Θεόδωρος Ανδρουτσάκος και αποφάσισε να κάνει τα χαρτιά και να περάσει επιτροπή, ώστε να του χορηγηθεί ένα νέο φάρμακο που έχει βγει για την πάθησή του, στην προσπάθεια να αναστραφεί η κίρρωση ήπατος.

Ο Μάριος πέρασε το καλοκαίρι στο σπίτι, όμως οι τιμές δεν βελτιώνονταν. Πηγαίναμε στην Αθήνα για έλεγχο και επιστροφή στο Αγρίνιο. Στη λίστα δεν μπήκε ποτέ, τους μεταμοσχευτές δεν τους είδαμε να μας μιλήσουν, άλλες ειδικότητες δεν είδαμε, ώσπου στις 17 Οκτωβρίου πήγαμε στην Αθήνα σε πιο σοβαρή κατάσταση, με πολύ υψηλές τιμές χολερυθρίνης και ήδη δύο επεισόδια ήπιας εγκεφαλοπάθειας από το ήπαρ.

Τις επόμενες δύο μέρες η κατάσταση χειροτέρεψε ραγδαία, και το περασμένο Σάββατο το πρωί, έφερα τον Μάριο στα επείγοντα στο Ρίο. Εδώ οι γιατροί έκαναν τα αδύνατα δυνατά, όλες οι ειδικότητες, οι γαστρεντερολόγοι, οι νεφρολόγοι, λοιμωξιολόγοι, αιματολόγοι, εντατικολόγοι, καρδιολόγοι, για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Ο Μάριος χρειάστηκε να μεταφερθεί σε ένα κέντρο του εξωτερικού, προκειμένου να μεταμοσχευθεί επειγόντως στο ήπαρ.