Θλίψη και οδύνη στην κοινή γνώμη εξακολουθεί να προκαλεί ο τραγικός θάνατος 20χρονου ΑμεΑ, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από καταδίωξη αστυνομικών στο Άργος. Ο άτυχος νεαρός, ο οποίος ήταν στο φάσμα του αυτισμού, στις 8 Ιουλίου δέχθηκε πυρά αστυνομικών, όταν δεν σταμάτησε σε σχετικό έλεγχο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όντας εγκεφαλικά νεκρός, για να καταλήξει τέσσερις ημέρες αργότερα.

Η ιστορία του Θοδωρή

Ο 20χρονος Θοδωρής Ζαβραδινός Καραμπαμπάς ήταν ένα άτομο στο φάσμα του αυτισμού, με διαγνωσμένο ποσοστό αναπηρίας 89%. Παρά τις δυσκολίες, είχε αποφοιτήσει από ειδικό σχολείο, παραμένοντας λειτουργικός και έχοντας αποκτήσει άδεια οδήγησης. Περιγράφεται από το περιβάλλον του ως ένας ήρεμος και ευαίσθητος χαρακτήρας, χωρίς καμία εμπλοκή με παραβατικές συμπεριφορές, που ζούσε με σταθερές καθημερινές ρουτίνες.

Για τον λόγο αυτό, η μητέρα του είχε επιλέξει να μετακομίσουν στην Αργολίδα, αναζητώντας ένα πιο ήρεμο περιβάλλον.

Το ψυχικό τραύμα και ο πανικός της μοιραίας νύχτας

Σύμφωνα με τη συνήγορο της οικογένειας, Μ. Σφέτσου, η αντίδραση του 20χρονου ερμηνεύεται μέσα από ένα προηγούμενο ψυχικό τραύμα. Ο νεαρός είχε βιώσει έντονο φόβο, κατά τη διάρκεια παλαιότερου αστυνομικού ελέγχου για κατοχή μαγειρικών εργαλείων, γεγονός που του είχε δημιουργήσει φοβία απέναντι σε ένστολους εκπροσώπους των Αρχών.

Όταν οι αστυνομικοί τον πλησίασαν, ενώ κατευθυνόταν για μπάνιο, ο Θοδωρής δεν έδρασε ως ύποπτος που προσπαθεί να διαφύγει, αλλά ως ένας άνθρωπος σε κατάσταση ακραίου πανικού.

Ο φόβος τον ώθησε να τρέξει για να προστατευθεί πίσω από μια μάντρα. Το αεροβόλο που είχε στην κατοχή του —ίσως ως μέσο προσωπικής ασφάλειας ή λόγω των εμμονών του— παρερμηνεύτηκε από τους αστυνομικούς ως άμεση απειλή, οδηγώντας στην τραγική κατάληξη.

Εν τω μεταξύ, νέα δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 20χρονος Θοδωρής, κατά τη διάρκεια καταδίωξης από δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. στο Άργος. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στο επεισόδιο εμπλέκονται συνολικά τρεις αστυνομικοί —και όχι δύο, όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί— με τον καθένα να διατηρεί διαφορετική θέση.

Οι ισχυρισμοί των αστυνομικών για τα κρίσιμα δευτερόλεπτα

Βάσει των καταθέσεων, ο πρώτος αστυνομικός βρισκόταν σε υπερυψωμένο σημείο σε στάθμευση σούπερ μάρκετ (με υψομετρική διαφορά περίπου τριών μέτρων) από όπου πυροβόλησε. Ο δεύτερος ακολουθούσε τον 20χρονο πεζός μέσα σε περιοχή με πυκνή βλάστηση. Ο τρίτος βρισκόταν στα δεξιά του νεαρού και υποστηρίζει ότι πυροβόλησε προς την κατεύθυνση ενός τοίχου.

Οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί παρουσίασαν τη δική τους εκδοχή στη Δικαιοσύνη. Ο αστυνομικός που έριξε προειδοποιητική βολή στον αέρα, υποστηρίζει ότι φώναξε στον συνάδελφό του να προφυλαχθεί, θεωρώντας ότι ο νεαρός έφερε πυροβόλο όπλο. Παράλληλα, ισχυρίζονται ότι κατά τη διάρκεια της καταδίωξης με τα οχήματα υπέπεσε στην αντίληψή τους ένα αντικείμενο στα χέρια του 20χρονου, το οποίο εξέλαβαν ως πραγματικό όπλο, χωρίς να αντιληφθούν ότι επρόκειτο για αεροβόλο ρέπλικα ή ότι ο νεαρός το είχε πετάξει πριν την πεζή καταδίωξη.

Όσο για τον τρίτο αστυνομικό, δήλωσε πως όταν άκουσε τον πρώτο πυροβολισμό, υπέθεσε εσφαλμένα ότι ξέσπασε ανταλλαγή πυρών. Οι ακριβείς συνθήκες, η γωνία των βολών και το όπλο που επέφερε το μοιραίο χτύπημα αποτελούν το βασικό αντικείμενο της δικαστικής και βαλλιστικής πραγματογνωμοσύνης.

Στο επίκεντρο τα εγκληματολογικά εργαστήρια

Η δικαστική έρευνα επικεντρώνεται πλέον στα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Η βαλλιστική εξέταση θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς θα προσδιορίσει την πορεία της βολίδας και θα επιβεβαιώσει εάν η ευθεία βολή —την οποία παραδέχθηκε ένας εκ των αστυνομικών— ήταν εκείνη που προκάλεσε το θανατηφόρο τραύμα.

Η πλευρά της οικογένειας, μέσω της συνηγόρου της, δηλώνει κατηγορηματικά ότι θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο συγκάλυψης.

Ήδη από την αυτοψία στον χώρο του συμβάντος περισενελέγησαν 13 κάλυκες από υπηρεσιακά όπλα, κοντά στη μάντρα που προσπάθησε να σκαρφαλώσει ο νεαρός. Ωστόσο, εκτιμάται ότι οι συνολικές πυροδοτήσεις ενδέχεται να ξεπερνούν τις 25, γεγονός που υποδηλώνει εκτεταμένη χρήση οπλισμού σε κατοικημένη περιοχή.

Την ίδια στιγμή, το αυτοκίνητο του 20χρονου εξετάζεται εξονυχιστικά, καθώς φέρει σπάσιμο στο πίσω τζάμι από σφαίρα που διαπέρασε την καμπίνα. Εντός του οχήματος εντοπίστηκε αεροβόλο, με την έρευνα να διακριβώνει αν χρησιμοποιήθηκε ή αν απλώς βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού, ενώ η οικογένεια υπογραμμίζει πως ο νεαρός δεν εκδήλωσε καμία απειλητική συμπεριφορά. Παράλληλα, έχει διαταχθεί η απομαγνητοφώνηση των ηχητικών καταγραφών των ασυρμάτων της ΕΛ.ΑΣ., ενώ η ανακρίτρια διερευνά εξονυχιστικά τον ακριβή ρόλο και τη σχετική χρήση όπλου από τον τρίτο αστυνομικό.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό εξελίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Ιουλίου, ύστερα από σήμα που έλαβαν οι αστυνομικοί για ύποπτο άτομο. Η καταδίωξη στους δρόμους του Άργους ήταν άμεση, ωστόσο η εξέλιξή της εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή των αστυνομικών πρωτοκόλλων.

Το κρισιμότερο σημείο παραμένει η απόφαση για τη χρήση θανάσιμης βίας. Προκαλεί προβληματισμό το γιατί δεν επιλέχθηκαν τακτικές αποκλιμάκωσης ή ακινητοποίησης απέναντι σε έναν πολίτη που έτρεχε σε κατοικημένη περιοχή.

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι, ο 20χρονος νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα. Ο θάνατός του προκάλεσε κύμα οργής και συγκίνησης, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα για το επίπεδο εκπαίδευσης των ειδικών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. στη διαχείριση ευάλωτων ομάδων.

Πολιτικές και θεσμικές αντιδράσεις

Αυστηρή ήταν η τοποθέτηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος σημείωσε ότι οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί δεν λειτούργησαν σωστά, υπογραμμίζοντας πως αποστολή της Αστυνομίας είναι η σύλληψη εγκληματιών και όχι η αφαίρεση ανθρώπινων ζωών. Παράλληλα, τόνισε ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης για την απόδοση ευθυνών.

Από την πλευρά της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια του νέου, επισημαίνοντας ωστόσο ότι σε ένα κράτος δικαίου ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας και ότι οι οριστικές ευθύνες θα αποδοθούν αποκλειστικά από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Με πληροφορίες από argolidaplanet.gr