Οι αποκαλύψεις γύρω από το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια αποκτούν νέα διάσταση, καθώς ο 21χρονος φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης, που κατηγορείται ότι καθοδηγούσε τη δράση των μελών της, παραμένει άφαντος, παρά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Επτά κατηγορούμενοι έχουν ήδη προφυλακιστεί, ωστόσο ο 21χρονος που εμφανίζεται στη δικογραφία ως ο φερόμενος εγκέφαλος του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, με «πελατολόγιο» ακόμη και ανήλικους μαθητές στα Βόρεια Προάστια, εξακολουθεί να παραμένει ασύλληπτος, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Με υπερπολυτελή supercar αξίας άνω των 150.000 ευρώ, μετακινήσεις στα ακριβά προάστια της βόρειας Αθήνας και ορμητήριο την Εκάλη, ο 21χρονος φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης εμφανίζεται στη δικογραφία ως το πρόσωπο που κινούσε τα νήματα ενός κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών με βασικό «πελατολόγιο» ανήλικους μαθητές.

Παρά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που οδήγησε σε συλλήψεις και προφυλακίσεις, ο ίδιος εξακολουθεί να διαφεύγει της σύλληψης, ενώ οι Αρχές έχουν εντείνει τις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανακριτικής διαδικασίας, ο 21χρονος φέρεται να είχε τον απόλυτο έλεγχο της εγκληματικής δραστηριότητας, καθορίζοντας τόσο τον εφοδιασμό των ναρκωτικών ουσιών, όσο και τη διαχείριση των οικονομικών εσόδων.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση προσπάθησε να διαφύγει, εμβολίζοντας περιπολικό και παρασύροντας αστυνομικό, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι. Από τότε, παραμένει καταζητούμενος.

Την ίδια ώρα, επτά από τους εννέα συλληφθέντες στην υπόθεση κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους ενώπιον Ανακριτή και Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που συμμετείχαν ή διευκόλυναν τη δράση των δύο οργανώσεων.

Ο 21χρονος, το οργανωμένο δίκτυο και η στρατολόγηση μαθητών

Η υπόθεση της συμμορίας και η προανακριτική διαδικασία αποκαλύπτουν ένα ιδιαίτερα οργανωμένο δίκτυο διακίνησης παράνομων ουσιών, στο οποίο ανήλικοι και νεαροί ενήλικες φέρονται να είχαν αναλάβει καθοριστικούς ρόλους σε μια πλήρως δομημένη εγκληματική ιεραρχία.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται όχι μόνο οι ποσότητες ουσιών που διακινούνταν και οι περιοχές δράσης, αλλά και ο τρόπος λειτουργίας της οργάνωσης, οι μέθοδοι απόκρυψης, καθώς και οι τηλεφωνικές συνομιλίες που έχουν καταγραφεί από τις αστυνομικές Αρχές και αποτυπώνουν τον τρόπο συνεννόησης των μελών.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς η δράση της οργάνωσης φέρεται να είχε ως βασικό «πελατολόγιο» ανήλικους μαθητές, ενώ οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν ακόμη και σε χώρους καθημερινής νεανικής δραστηριότητας, όπως πλατείες, στάσεις λεωφορείων, παιδικές χαρές και σχολικά συγκροτήματα.

«Θέλω να στήσω 10 δουλειές να κόβω 10 χιλιάρικα το μήνα»: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Σύμφωνα με την καταγραφή των διαλόγων μεταξύ δύο μελών της συμμορίας, σε αυτές καταγράφονται μια οργανωμένη δομή διακίνησης ναρκωτικών που δεν έχει να κάνει με «προσωπική χρήση», αλλά μέσω αυτών καταγράφεται το εμπόριο και η είσπραξη χρημάτων:

«Άτομο 1»: Θα σου δώσω ένα σαραντάευρω και να μου δώσεις το τάληρο και να σου χρωστάω 100. Θα στα δώσω, ακούς; Μέχρι αύριο μεθαύριο θα στα δώσω. Θα στα δώσω γιατί περιμένω άλλα 90 ευρώ τώρα

«Άτομο 2»: Εντάξει ρε

«Άτομο 1»: Να σας το δώσω να πάτε να πάρετε μια πενηντάρα, γιατί του αλλουνού έχει ψιλοτελειώσει, έχουνε μείνει 2-3 ‘τζι’. Του πήρα το σου-κου 9 ‘τζι’ μ@λ#κα

«Άτομο 2»: Γ@μ#σ$ τα

«Άτομο 1»: Κάτσανε και κάτι πάσες, ‘ντάξει. Ρε μπρο, αυτό, άκου, θα σου δώσω τα λεφτά. Πόσα λεφτά έχεις τώρα εσύ;

«Άτομο 2»: 60

«Άτομο 1»: 60 έχεις; Και είναι άλλα 135, 195

«Άτομο 2»: Έχω κέρδος 45 ευρώ

«Άτομο 1»: Εντάξει κομπλέ είναι, να σου πω, να σου δώσω άμα είναι ακούς

Μετέπειτα διάλογος

«Άτομο 1»: Ήμουν με τη γκόμενα ρε, την πήγα εδώ στη στάση, αδερφέ ρε μπρο δεν έχω καθόλου μετρητό εγώ τώρα, καθόλου γ@μ#σ$ τα και να κάνουμε και αυτό με τα ‘vape’ μπρο, να πάμε να πάρουμε τα 100 ‘vape’

«Άτομο 2»: Ναι

«Άτομο 1»: Άκου μπρο, εγώ τώρα έχω μπει στο ‘low king mode’. Σου λέω θέλω 2 εβδομάδες μαξ και έρχομαι στο prime. Και θέλω μετά να στήσω 10 δουλειές μέχρι τον Ιούνιο, να κόβω 10 χιλιάρικα το μήνα, να ξέρεις, θα του γ@μ#σ$ τη μάνα, μετά ορκίζομαι θα σας δίνω λεφτά και θα παίρνετε τις πενηντάρες. Δώρο θα στις παίρνω θα δεις, θα δεις μπρο. Θα δεις, θα κάνω comeback το boss

«Άτομο 2»: Μακάρι

«Άτομο 1»: Θα δεις, μισό

«Άτομο 2»: Κομπλέ μπρο μου

Η δομή της οργάνωσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τα τέλη Απριλίου 2026, με επίκεντρο περιοχές των βορείων προαστίων, όπως η Κηφισιά, η Εκάλη, η Δροσιά, ο Διόνυσος και η Νέα Ερυθραία.

Η δομή της χαρακτηρίζεται από σαφή ιεραρχική διάρθρωση, με αρχηγό, δύο υπαρχηγούς και επιχειρησιακά μέλη που εκτελούσαν συγκεκριμένες εντολές στο πεδίο της διακίνησης.

Ο 19χρονος υπαρχηγός είχε, σύμφωνα με τη δικογραφία, την ευθύνη για την προμήθεια, τη μεταφορά και την αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, λειτουργώντας ως κρίσιμος κόμβος στην εφοδιαστική αλυσίδα της οργάνωσης.

Ο 17χρονος έτερος υπαρχηγός φέρεται να είχε πιο «εσωτερικό», αλλά εξίσου καθοριστικό ρόλο, αναλαμβάνοντας την εποπτεία των ανήλικων μελών, τη διανομή των ουσιών και τη συλλογή των χρημάτων από τις πωλήσεις.

Η οργάνωση χρησιμοποιούσε συγκεκριμένο σημείο απόκρυψης των ναρκωτικών σε όχημα σταθμευμένο μόνιμα έξω από την οικία του 17χρονου υπαρχηγού, στο οποίο είχε αποκλειστική πρόσβαση ο ίδιος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το όχημα ανήκε σε πρόσωπο που είχε αποβιώσει, στοιχείο που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, χρησιμοποιήθηκε για να δυσκολέψει την ταυτοποίηση της πραγματικής ιδιοκτησίας και να αποτραπεί ο εντοπισμός του από ελέγχους.

Ναρκωτικά σε μαθητές ακόμη και 13 ετών

Η δραστηριότητα της οργάνωσης φέρεται να περιλάμβανε τη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης, κοκαΐνης και φαρμακευτικών δισκίων, με βασικό στόχο ανήλικους μαθητές.

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που περιγράφουν προσπάθειες στρατολόγησης ακόμη και μαθητών της Α’ Γυμνασίου, ηλικίας μόλις 13 ετών, ενώ καταγράφεται και περίπτωση πώλησης κοκαΐνης σε 14χρονη μαθήτρια.

Σύμφωνα με την προανάκριση, μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες, δύο μέλη της οργάνωσης φέρονται να διέθεσαν περίπου 100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε ανήλικους, γεγονός που αποτυπώνει την ένταση και τη συχνότητα της δράσης τους.

Νεότερο στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί το γεγονός ότι οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο, το δίκτυο να είχε μεγαλύτερη έκταση από αυτή που αρχικά είχε διαπιστωθεί, καθώς η μέχρι στιγμής έρευνα δείχνει οργανωμένη, πολυεπίπεδη δράση και χρήση ανηλίκων σε καίριους επιχειρησιακούς ρόλους.