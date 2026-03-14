Γνώριμος των Αρχών είναι ο 23χρονος, φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του 20χρονου τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 23χρονος, εμφανίστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία το απόγευμα της Παρασκευής και λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Σήμερα (14/3) ο 23χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη (17/3). Μέχρι να απολογηθεί παραμένει υπό κράτηση.

Γνώριμος των Αρχών – Είχε συλληφθεί σε τυχαίο έλεγχο με μαχαίρι πάνω του

Πάντως, ο 23χρονος φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, αφού είχε συλληφθεί τουλάχιστον δυο φορές. Την πρώτη για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών και την δεύτερη, σε τυχαίο έλεγχο από αστυνομικούς, είχε βρεθεί με ένα μαχαίρι.

Τι είπε αρχικά στους αστυνομικούς και μετά άλλαξε την κατάθεσή του

Ο ίδιος φέρεται αρχικά να ισχυρίστηκε ότι του επιτέθηκαν πέντε άτομα ενώ και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι όντως φέρει χτυπήματα. Ο ίδιος λέει ότι δεν είχε μαχαίρι μαζί του και ότι βρήκε κάποιο μαχαίρι στο οδόστρωμα και με αυτό χτυπούσε όποιον έβρισκε μπροστά του.

Τι κατέθεσε προανακριτικά

Εξεταζόμενος από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τουλάχιστον τρία -άγνωστα προς τον ίδιο- άτομα, σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του, όπου κατευθυνόταν εκείνη την ώρα. Δύο ακόμη άτομα -όπως κατέθεσε- βρίσκονταν λίγο πιο μακριά από το σημείο και παρακολουθούσαν την εις βάρος του επίθεση. Η δικογραφία περιλαμβάνει κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα που περιέγραψε το αιματηρό συμβάν.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε ο 23χρονος, δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα του, κάποια από τα οποία με σφυρί. Για το λόγο αυτό ζήτησε τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης η οποία διεξήχθη και συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία. Κατά πληροφορίες, από την ιατροδικαστική εξέταση φαίνεται να προκύπτει ότι φέρει κακώσεις στην περιοχή του προσώπου, ράμματα στο κεφάλι από θλαστικά τραύματα, όπως επίσης πολλαπλές εκδορές στα κάτω άκρα.

Όσον αφορά την ανθρωποκτονία, ο 23χρονος φαίνεται να υποστήριξε ότι καθώς έπεσε στο έδαφος, χτύπησε με μαχαίρι το 20χρονο θύμα, ενεργώντας σε καθεστώς άμυνας, χωρίς να γνωρίζει ούτε πού χτυπάει, ούτε ποιον. Το μαχαίρι φαίνεται πως ήταν του κατηγορούμενου, με τον ίδιο να δικαιολογεί την κατοχή του λόγω της δουλειάς του και μετά τον τραυματισμό του 20χρονου το πέταξε σε ένα σημείο που δεν θυμάται.

Mεγάλη απώλεια αίματος από μαχαιριά στην καρδιά η αιτία για τον θάνατο του 20χρονου

Από τα ιατροδικαστικά ευρήματα, κατά πληροφορίες, προέκυψε ότι ο 20χρονος κατέληξε μετά από μεγάλη απώλεια αίματος, η οποία προκλήθηκε λόγω ρήξης τού τοιχώματος της καρδιάς από τέμνον και νύσσον όργανο (μαχαίρι). Αυτό φαίνεται πως ήταν το καίριο χτύπημα που δέχτηκε ο παθών. Από τη διαδικασία της νεκροψίας-νεκροτομής σε συνδυασμό με τη διενεργηθείσα αξονική τομογραφία, διαπιστώθηκε και δεύτερο χτύπημα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα. Εκτός από τα παραπάνω τραύματα, το ιατροδικαστικό πόρισμα αναφέρεται σε τραύματα θλαστικά στην περιοχή της κεφαλής – με κύριο ένα κάταγμα που δέχθηκε το θύμα στη δεξιά ζυγωματική χώρα.

Η εξέταση έγινε στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ, ενώ στη διαδικασία παρέστη και ιατροδικαστής-τεχνικός σύμβουλος για λογαριασμό της οικογένειας του 20χρονου. Σε δήλωσή της, η διευθύντρια του Εργαστηρίου, Λήδα Κοβάτση, ευχαρίστησε τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τη γενική γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη που «επενέβησαν και κατέστη δυνατό να γίνει χθες το βράδυ η αξονική τομογραφία της σορού του θύματος, ώστε να παραδοθεί σήμερα στους οικείους».

Αναζητούνται άλλοι δυο εμπλεκόμενοι

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωσταντία Δημογλίδου τόνισε σε τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ το Σάββατο ότι, αν και το θύμα και ο φερόμενος δράστης φαίνεται να ανήκουν σε διαφορετικές παρέες της περιοχής, αυτό δεν αποδεικνύει ότι η επίθεση είχε οπαδικό χαρακτήρα. Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει στην ομολογία του ότι δεν γνώριζε κανένα από τα τρία άτομα που συνάντησε, ανάμεσά τους και το θύμα.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δέχθηκε απρόκλητα επίθεση από την παρέα των τριών και αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 20χρονος.

Παράλληλα, ανέφερε ότι μαζί με το θύμα υπήρχαν ακόμη δύο άτομα, που αναζητούνται ως εμπλεκόμενοι στο περιστατικό. Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. επισήμανε ότι τα δύο αυτά άτομα θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, καθώς ο φερόμενος δράστης εμφανίστηκε τραυματισμένος κατά την παρουσία του στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 23χρονος

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, το αιματηρό επεισόδιο φαίνεται να έχει οπαδική «χροιά», καθώς δίωξη με τον νέο Αθλητικό Νόμο ασκήθηκε και εις βάρος δύο ακόμη προσώπων που βρίσκονταν μαζί με το 20χρονο θύμα και περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία.

Πιο συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένες κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημμελήματος και αφορούν στις πράξεις της διακεκριμένης περίπτωσης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη (από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου). Από τα συγκεκριμένα εμπλεκόμενα πρόσωπα, το πρώτο έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, ενώ το δεύτερο παραμένει άγνωστο. Αναμένεται δε, να κληθούν από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση για να δώσουν εξηγήσεις για τις κατηγορίες που τους βαρύνουν.

Οι ίδιες δικαστικές πηγές απέκλεισαν την εκδοχή το φονικό να συνδέεται με την υπόθεση των αυτοαποκαλούμενων «αυτόκλητων τιμωρών παιδόφιλων»- δικογραφία που είχε σχηματιστεί πρόσφατα από τις αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης και στην οποία περιλαμβανόταν το 20χρονο θύμα.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος επιμένει στην εκδοχή οπαδικής βίας

Ο δικηγόρος του θύματος, Παρασκευάς Σπυράτος, επανέλαβε ότι ο δράστης είναι οργανωμένος οπαδός. «Η αστυνομική προανάκριση είναι μυστική και υπάρχουν δύο εκδοχές. Η πρώτη λέει ότι βρήκε το μαχαίρι τυχαία στο δρόμο, κάτι που σε μια περιοχή όπως η Καλαμαριά δεν είναι πειστικό. Η δεύτερη εκδοχή είναι ότι κατέβηκε από το σπίτι με το μαχαίρι, οπότε μιλάμε για έγκλημα εκ προμελέτης», ανέφερε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ, thestival