Σε τρεις συλλήψεις Ελλήνων πολιτών για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί όπλων, προχώρησε η Ελληνική αστυνομία. Όπως έγινε γνωστό, συνελήφθησαν μια 30χρονη, ένας 35χρονος δικηγόρος και ένας 51χρονος, που χρησιμοποιούσαν ως «καβάντζα» για τη φύλαξη και διακίνηση των ναρκωτικών, διαμέρισμα και δώμα στην περιοχή της Αθήνας. Συγκεκριμένα κατά την έφοδο που πραγματοποίησαν αστυνομικοί στους δύο χώρους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 96,9 γραμμ. ηρωίνης κατανεμημένα σε ισόποσες δόσεις έτοιμα προς διακίνηση, 11,7 γραμμ. κοκαΐνης, 34,69 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, 5 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, ρόπαλο, 26 ναρκωτικά δισκία και το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ.

Παράλληλα όπως γνωστοποιήθηκε, η 30χρονη συλληφθείσα προέβη σε τουλάχιστον τρεις αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών, έναντι χρηματικού αντιτίμου το βράδυ της 26ης Ιουλίου, μια μέρα δηλαδή πριν από τη σύλληψη της σπείρας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες της 27-7-2026 στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., 30χρονη, 35χρονος και 51χρονος ημεδαποί, κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομα που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών χρησιμοποιώντας ως «καβάντζα» διαμέρισμα και δώμα στην περιοχή της Αθήνας, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοχή, στις οικίες και στον χώρο απόκρυψης «καβάντζα» των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-96,9- γραμμ. ηρωίνης κατανεμημένα σε ισόποσες δόσεις έτοιμα προς διακίνηση, -11,7- γραμμ. κοκαΐνης, -34,69- γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, -5- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, ρόπαλο, -26- ναρκωτικά δισκία και το χρηματικό ποσό των -5.000- ευρώ.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, βραδινές ώρες της 26-7-2026 η 30χρονη προέβη σε τουλάχιστον -3- αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών, έναντι χρηματικού αντιτίμου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».