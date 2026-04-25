Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, με τον 66χρονο από την Πρέβεζα να βρίσκεται αντιμέτωπος και με σοβαρές καταγγελίες που αφορούν οικονομικές απάτες.

Ο άνδρας, που φέρεται να είχε επικοινωνία με τη νεαρή κοπέλα και της έστειλε 220 ευρώ μετά από βιντεοκλήση τη νύχτα του θανάτου της, κατηγορείται από πρώην πελάτη του, ότι ίδρυσε χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει, πολλαπλές εταιρείες «φαντάσματα», χρησιμοποιώντας τα προσωπικά του στοιχεία και τους κλειδάριθμους της εφορίας.

Ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι βρέθηκε να εμφανίζεται με τεράστια χρέη προς την εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, για δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με τον ίδιο, ενώ η συνολική ζημιά φέρεται να αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις κατά του 66χρονου και πιθανών συνεργών του, με αίτημα την άσκηση ποινικών διώξεων.

Η υπόθεση συνδέθηκε με την έρευνα για τον θάνατο της 19χρονης, όταν ο καταγγέλλων αναγνώρισε τον πρώην λογιστή του μέσα από τις εξελίξεις. Παράλληλα, ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς, που βρίσκεται προφυλακισμένος, ανέφερε ότι είχε γνωρίσει τον 66χρονο στην Αθήνα και τον έφερε σε επαφή με τη νεαρή, έπειτα από επιθυμία της να βρει «χορηγό».

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, εξετάζοντας τα νέα δεδομένα σε μια υπόθεση με ολοένα πιο περίπλοκες πτυχές.

Ο καταγγέλλων λέει: «Είχε εν αγνοία μου ιδρύσει περισσότερες εταιρείες στο όνομά μου, χρησιμοποιώντας παράνομα τους κλειδάριθμούς μου, στην εφορία. Ήταν το μοναδικό πρόσωπο που τους γνώριζε, αφού στο παρελθόν παρακολουθούσε μια δική μου εταιρεία, που δεν έχει καμία σχέση με τις εν λόγω εταιρείες-φαντάσματα. Έχω υποστεί τεράστια οικονομική ζημιά, φέρομαι να ευθύνομαι για τα χρέη τους σε εφορία και ασφαλιστικούς οργανισμούς».

Ο δικηγόρος του καταγγέλλοντα, Νίκος Πετρίδης λέει: «Αυτές οι εταιρείες δημιούργησαν χρέη πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Προβήκαμε σε μηνύσεις σε βάρος του υπαίτιου και οποιουδήποτε τυχόν συνεργού του, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχουν συνεργοί στην υπόθεση, και ζητήσαμε από τις εισαγγελικές αρχές να ασκηθούν διώξεις εις βάρος τους».

Σε εξελικτική πορεία οι έρευνες και νέα στοιχεία προ των πυλών

Η υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να συνεχίζουν με αμείωτους ρυθμούς τις έρευνες και να εξετάζουν νέα στοιχεία. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη προφυλακιστεί, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλες εμπλοκές. Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις τους έχουν οδηγήσει την ανακρίτρια σε νέο κύκλο εξετάσεων, ενώ προγραμματίζεται αυτοψία και αναπαράσταση στον χώρο όπου η κοπέλα κατέρρευσε.

Αντικρουόμενες καταθέσεις και κρίσιμα ερωτήματα

Οι απολογίες των κατηγορουμένων παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, ακόμη και σε βασικά σημεία, όπως το ποιος κάλεσε το ασθενοφόρο. Ο 23χρονος υποστηρίζει ότι εκείνος πήρε την πρωτοβουλία, παρά τις αντιρρήσεις των άλλων δύο, και έδωσε το κινητό του στον 26χρονο για να μιλήσει με το ΕΚΑΒ. Από την άλλη, ο 26χρονος ισχυρίζεται ότι εκείνος ανέλαβε την κλήση, καθώς ο 23χρονος ήταν σε κατάσταση σοκ.

Ο ίδιος ο 26χρονος παραδέχθηκε ότι είχε προμηθεύσει ναρκωτικές ουσίες, χωρίς όμως να αποκαλύψει την πηγή τους, επικαλούμενος φόβο για την οικογένειά του. Οι αρχές θεωρούν ότι αυτό το στοιχείο είναι κομβικό για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ο ρόλος του 66χρονου και τα νέα δεδομένα

Ερωτήματα προκαλεί και η εμπλοκή ενός 66χρονου άνδρα, με τον οποίο η Μυρτώ φέρεται να είχε επικοινωνία τη νύχτα του περιστατικού. Ο 23χρονος αρχικά δεν είχε αναφέρει τίποτα για εκείνον, ωστόσο αργότερα παραδέχθηκε ότι γνώριζε την ύπαρξή του. Από την πλευρά του, ο 66χρονος κατέθεσε ότι είχαν βιντεοκλήση λίγο πριν το συμβάν και ότι η κοπέλα φαινόταν σε καλή κατάσταση, μέχρι τη στιγμή που η επικοινωνία διακόπηκε απότομα.

Παράλληλα, υλικό από κάμερες ασφαλείας φαίνεται να διαψεύδει τον 23χρονο σε άλλο σημείο της κατάθεσής του, καθώς ενώ υποστήριζε ότι βρισκόταν μαζί με τη Μυρτώ σε πλατεία, καταγράφηκε να είναι μόνος του. Τα στοιχεία αυτά εντείνουν τα ερωτήματα και δυσκολεύουν την προσπάθεια ανασύνθεσης των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο της 19χρονης.