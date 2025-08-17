Με χειροπέδες στα δικαστήρια θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ο αδελφός πολύ γνωστής παρουσιάστριας.

Ο 38χρονος τα ξημερώματα, σύμφωνα με την αστυνομία, έκανε μια αντικανονική προσπέραση σε αυτοκίνητο της Ασφάλειας στην περιοχή της Κηφισιάς και οι αστυνομικοί θέλησαν να τον σταματήσουν.

Όμως εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και τελικά, λίγη ώρα αργότερα, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν στην Νέα Ερυθραία.

Όταν οι αστυνομικοί πλησίασαν το μαύρο σπορ αυτοκίνητο του και του έδειξαν την ταυτότητα τους, ο 38χρονος αντέδρασε και πέταξε την ταυτότητα στο δρόμο.

Ο αδερφός της διάσημης παρουσιάστριας ήταν σε έξαλλη κατάσταση και κλήθηκε στο σημείο ενίσχυση. Τελικά κατάφεραν να τον ηρεμήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Στη συνέχεια, ο 38χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, έδειξε πάνω από το επιτρεπτό όριο και τις δυο φορές.

Οδηγήθηκε στο αστυνομικό Τμήμα όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για παραβάσεις του ΚΟΚ αλλά και για «βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων».