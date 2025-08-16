Τυχαίο γεγονός ή ο ίδιος δράστης;

Δεύτερο μίνι μάρκετ μέσα σε λίγες μέρες, στον ίδιο δρόμο της Νέας Σμύρνης, μπήκε στο στόχαστρο ληστών.

Λίγο μετά τις 2 το πρωί ένας άγνωστος με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά και με απειλή ενός μαχαιριού ακινητοποίησε τον υπάλληλο του καταστήματος στην οδό Αιγαίου.

Με γρήγορες κινήσεις του πήρε τις εισπράξεις και εξαφανίστηκε.

Ο 34χρονος κάλεσε την αστυνομία που έκανε αναζητήσεις στην περιοχή για τον εντοπισμό χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Υπενθυμίζουμε ότι και μόλις πριν από 15 μέρες ένα άλλο κατάστημα είχε γίνει στόχος, και πάλι στον ίδιο δρόμο σε πολύ κοντινή απόσταση.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον ίδιο δράστη και δεν αποκλείουν το γεγονός να μένει κοντά στην περιοχή ώστε αμέσως μετά τις ληστείες να βρίσκει γρήγορα και εύκολα καταφύγιο.