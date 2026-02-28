Ανείπωτο πόνο έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Λουτρακίου ο θάνατος του 17χρονου Άλεξ από μαχαιριές που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», ο ανήλικος μπήκε στην μέση με σκοπό να χωρίσει τον 19χρονο φίλου του, ο οποίος νοσηλεύεται στο «Σωτηρία» και τον 17χρονο δράστη.

Ο Άλεξ έκανε το κορμί του «ασπίδα» για να προστατέψει τον κολλητό φίλο του.

Ακόμη, φίλος του ανήλικου μίλησε στο ΕRTNews και ξεκαθάρισε ότι: «Το συγκεκριμένο παιδί δεν έπρεπε να ήταν εκεί. Ακολούθησε απλά, κάποιον άλλο».

Σημειώνεται πως ο Άλεξ έφυγε βίαια από τη ζωή με τραύματα από μαχαιριές στην κοιλιακή χώρα. Τον βρήκε ο αδερφός του με έναν φίλο του σε ένα χαντάκι, παρατημένο.

Για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας, απόπειρας ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, συνελήφθη ανήλικος ο οποίος μαζί με ακόμη 4 άτομα, τον 19χρονο και το θύμα συναντήθηκαν σε απόμερη περιοχή στον περιφερειακό δρόμο του Λουτρακίου «προκειμένου να επιλύσουν μεταξύ τους διαφορές».

Είχαν δώσει ραντεβού για μια ζημιά σε μοτοσικλέτα

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», ο θύτης και το θύμα είχαν δώσει ραντεβού, προκειμένου να λύσουν μια διαφωνία που είχαν σχετικά με μια ζημιά (σπάσιμο καθρέφτη) που είχε γίνει σε μοτοσικλέτα.

Στη συνέχεια λογομάχησαν και τότε ο 17χρονος χτύπησε με μαχαίρι τον συνομήλικό του και τον 19χρονο φίλο τους, που ήταν μπροστά στο επεισόδιο.

Παράλληλα οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τη μητέρα του δράστη, για παραμέληση ανηλίκου.

Όπως έγινε γνωστό, οι αστυνομικοί πήραν τα ρούχα του θύματος για να τα εξετάσουν.

«Ήρθα για να παραδοθώ»

Ο φερόμενος ως δράστης πήγε από μόνος του στο Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου με σκοπό να παραδοθεί, όπως δήλωσε και ο ίδιος.

Συνελήφθη και η 57χρονη μητέρα του φερόμενου ως δράστη για παραμέληση ανηλίκου.

Φίλοι του δράστη μίλησαν επίσης στην ΕΡΤ και ανέφεραν για το αιματηρό περιστατικό: ««Δεν ξέρω αν κάνανε παρέα αλλά πήγαιναν εδώ σχολείο μαζί. Το ένα παιδί μαχαίρωσε τον άλλον μπροστά στα άλλα παιδιά».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη, σήμερα (27.2.2026) το απόγευμα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου, ανήλικος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας, απόπειρας ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, σήμερα (27.2.2026) και πρώτες πρωινές ώρες, ο συλληφθείς, μαζί με ακόμη -4- άτομα, 19χρονο και -2- 18χρονους ημεδαπούς, καθώς και με ανήλικο αλλοδαπό, αρχικά μετέβησαν σε περιοχή του Λουτρακίου προκειμένου να επιλύσουν μεταξύ τους διαφορές.

Στη συνέχεια και ύστερα από έντονο διαπληκτισμό, μεταξύ του κατηγορουμένου και του 19χρονου, ο κατηγορούμενος με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου του επιτέθηκε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του, ενώ κατά την προσπάθεια των υπολοίπων να τους σταματήσουν, ο δράστης επιτέθηκε και τραυμάτισε θανάσιμα τον ανήλικο αλλοδαπό, ενώ ακολούθως τράπηκε σε φυγή.

Ο 19χρονος παθόντας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και παραμένει νοσηλευόμενος, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής της σορού του θανόντα.

Επιπλέον, για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη 57χρονη αλλοδαπή, μητέρα του ανήλικου δράστη , για παραμέληση της εποπτείας του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.