80 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την έκδοση του εμβληματικού μυθιστορήματος του Νίκου Καζαντζάκη «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά» και το Μουσείο «Νίκος Καζαντζάκης» διοργανώνει Ημέρα Τυφλής Γευσιγνωσίας με στόχο την δημιουργία επετειακού συλλεκτικού οίνου.

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη και δεκατέσσερα από τα πιο αναγνωρισμένα οινοποιεία της Κρήτης ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια δημιουργική πρόκληση, για να αποτυπώσουν σε ένα κρασί την προσωπικότητα του εμβληματικού ήρωα του Νίκου Καζαντζάκη, του Αλέξη Ζορμπά: αυθεντική, πολυδιάστατη, αντισυμβατική, χαρούμενη και ζωντανή.

Στη δράση συμμετέχουν τα οινοποιεία: Αλεξάκης, Αμαργιωτάκης, Διαμαντάκης, Δουλουφάκης, Ένωσης Ηρακλείου, Κτήμα Ζαχαριουδάκη, Ιδαία, Λουλούδης, Λυραράκης, Moinoterra, Ντουράκης, Κτήμα Πατεριανάκη, Στραταριδάκης, Τιτάκης.

Ποιος κρητικός οίνος θα κατορθώσει να προσεγγίσει το αδάμαστο πνεύμα του Ζορμπά;

Την απάντηση θα δώσουν το Σάββατο 24 Ιανουαρίου τέσσερις καταξιωμένοι ειδικοί του οίνου: Κωνσταντίνος Λαζαράκης MW, Απόστολος Πλαχούρας DipWSET, Υρώ Κολιακουδάκη DipWSET και Pr. Mondher Bouzayen, INP-ENSA Toulouse, που θα δοκιμάσουν και θα βαθμολογήσουν τις οινικές δημιουργίες.

Η δράση, όπως γράφει η εφημερίδα Πατρίς, εντάσσεται στο έργο Κρήτη – Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026.