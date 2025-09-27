Πλούσιο ποινικό παρελθόν έχει ο Αλβανός αρχηγός της σπείρας που εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. . Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε πλήρως εξοπλισμένη φυτεία, καθώς και στη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Αρκαδίας.

Ο Αλβανός αρχηγός είχε εμπλακεί το 2012 σε απόπειρα διάρρηξης σπιτιού, μαζί με άλλους 4 τότε δράστες, όπου υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών με Αστυνομικούς, και κατόπιν ληστεία υπό την απειλή όπλου, του αυτοκινήτου του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου.

Τότε συνελήφθη και κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστείες κατά συναυτουργία, απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί Όπλων.

Η ποσότητα της κατασχεμένης κάνναβης, από την τωρινή σύλληψη της σπείρας του, ξεπερνά τον 1 τόνο, ενώ κατασχέθηκαν ακόμη 1.640 δενδρύλλια κάνναβης, εγκατάσταση πλήρως εξοπλισμένης φυτείας και όπλα. Τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης υπολογίζονται ότι φτάνουν τα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία τα μέλη της σπείρας που συνελήφθησαν είναι οι:

Α) ΥΠΗΚΟΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ PRENDI Fatjon, γεν.1986,

Β) ΥΠΗΚΟΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ NDRECA Elson, γεν. 1989,

Γ) ΥΠΗΚΟΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ CAMI Brisejda, γεν.1990,

Δ) ΥΠΗΚΟΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ GEGA Pashke, γεν.1952,

Ε) ΥΠΗΚΟΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ NDOJ Zoje, γεν.1991,

ΣΤ) ΥΠΗΚΟΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ MASHI Arben, γεν.1975.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι ανωτέρω συλληφθέντες, συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε Εγκληματική Οργάνωση, δραστηριοποιούμενη στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης (φυτεία), με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση των συγκομισθησομένων ποσοτήτων κάνναβης προς αποκόμιση σημαντικών παράνομων προσόδων, πληρούσα τα ποιοτικά, ποσοτικά και χρονικά χαρακτηριστικά μίας τέτοιας οργανώσεως, ήτοι επιχειρησιακώς δομημένη, πολυμελής με διαρκή δράση, με σκοπό την αποκόμιση παρανόμου κέρδους και με διακριτούς των μελών της ρόλους:

Ο PRENDI Fatjon ως αρχηγός, ο οποίος είχε αναλάβει τον συντονισμό των ενεργειών των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης, την κάλυψη των εκάστοτε αναγκών των καλλιεργειών και την επίβλεψη της προόδου αυτών, τη μεταφορά και τη διακίνηση των ναρκωτικών, την ανεύρεση των πελατών, παραλαβή των κερδών, εξασφάλιση των μεταφορικών μέσων της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς επίσης και την ασφαλή μετακίνηση των εργατών από και προς τη φυτεία.

Ο NDRECA Elson ως υπαρχηγός, ως επιβλέπων τη φυτεία, αναλαμβάνοντας δε τη μεταφορά εργαλείων και υλικών απαιτούμενων για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης, εφοδίων και τροφίμων απαραίτητων για τη διαβίωση των καλλιεργητών που βρίσκονταν εντός της φυτείας, την επίβλεψη της ανάπτυξης των δενδρυλλίων κάνναβης, την φύλαξη αυτής καθώς και την επιστασία των «εργατών» που βρίσκονταν εντός αυτής.

Η CAMI Brisejda, ήταν επιφορτισμένη με την ανεύρεση του χώρου αποθήκευσης των ναρκωτικών, την αποθήκευση και φύλαξή τους και με την κατοχύρωση της ασφαλούς μετακίνησης του Αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης εντός της Αττικής.

Η NDOJ Zoje, λειτουργούσε ως «ταμίας» επιφορτισμένη με τον ρόλο της φύλαξης μέρους των χρημάτων της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και με την αποθήκευση και απόκρυψη των τηλεφωνικών συσκευών για την επικοινωνία των μελών της.

Η GEGA Pashke, ήταν επιφορτισμένη με τη διάθεση της οικίας της για την φύλαξη των ναρκωτικών (καβάτζα).

Κατόπιν των ανωτέρω, πρωινές ώρες της 25/09/2025, σε συνεργασία με το Τ.Δ.Ε.Ε. Τρίπολης και με την συνδρομή της Υ.Π.Ε.Δ. / Τμήμα Επιχειρησιακών Δράσεων, της Ε.Κ.Α.Μ. και σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών εντοπίσθηκαν:

o σε δύσβατη δασώδη περιοχή πλησίον του οικισμού Πελέτα Αρκαδίας με γεωγραφικές συντεταγμένες 37.0571944, 22.8584167, καλλιεργούσαν από κοινού χίλια εξακόσια σαράντα (1.640) δενδρύλλια κάνναβης ύψους από -150- έως -280- εκατοστά περίπου, τα οποία εντοπίσθηκαν από δυνάμεις του Τ.Δ.Ε.Ε. Τρίπολης και εν συνεχεία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

o σε δύσβατη δασώδη περιοχή πλησίον του οικισμού Πελέτα Αρκαδίας με γεωγραφικές συντεταγμένες 37.0571944, 22.8584167, ανευρέθηκαν εντός φυτείας εκατόν εφτά (107) ανισοβαρείς νάιλον σακούλες, περιέχουσες ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους ενός -1- τόνου και -161- κιλών, ποσότητα η οποία είχε συγκομισθεί από την ως άνω φυτεία και την οποία κατείχαν με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε τρίτους.

o Σε νομότυπη έρευνα εντός της επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 87, Πετρούπολη Αττικής, οικίας τους, κατελήφθησαν οι PRENDI Fatjon, NDRECA Elson και CAMI Brisejda, να κατέχουν από κοινού και για λογαριασμό των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε τρίτους, μία (01) αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, περιέχουσα κοκαΐνη, μεικτού βάρους -3,3- γραμμαρίων.



Επιπλέον, κατελήφθησαν να κατέχουν από κοινού:

• ένα (1) πιστόλι, μετά του γεμιστήρα του,

• εφτά (7) φυσίγγια αγνώστου διαμετρήματος και

• μία (1) συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης, σε σχήμα ράβδου.

o Σε νομότυπη έρευνα εντός της επί της οδού Γρ. Λαμπράκη αρ. 511, Κερατσίνι Αττικής, οικίας της GEGA Pashke, κατελήφθησαν οι CAMI Brisejda και GEGA Pashke να κατέχουν και για λογαριασμό των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε τρίτους:

• μία (01) αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, περιέχουσα κοκαΐνη, μικτού βάρους -1- γραμμαρίου,

• μία (01) αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, περιέχουσα κεταμίνη, μικτού βάρους -3,5- γραμμαρίων,

• μία (01) αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, περιέχουσα κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη (MDMA), μικτού βάρους -10- γραμμαρίων,

• εννέα -9- δισκία του ναρκωτικού σκευάσματος «ECSTASY» και

• τρείς (03) αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους -161- γραμμαρίων, ποσότητα η οποία είχε συγκομισθεί από τη φυτεία πλησίον του οικισμού Πελέτα Αρκαδίας με γεωγραφικές συντεταγμένες 37.0571944, 22.8584167.

Επιπλέον, κατελήφθησαν οι CAMI Brisejda και GEGA Pashke να κατέχουν και για λογαριασμό του PRENDI Fatjon:

• ένα (1) πολεμικό τυφέκιο Kalashnikov, μετά δύο (2) γεμιστήρων,

• μία (1) γεμιστήρα πιστολιού διαμετρήματος 9×19,

• μία (1) χειροβομβίδα F1 Αμυντικού τύπου Ανατολικής προέλευσης, μετά του πυροδοτικού μηχανισμού της ξεχωριστά συσκευασμένα,

• ένα (1) πιστόλι, διαμετρήματος 9×19, μετά της γεμιστήρας του,

• τέσσερα (4) φυσίγγια διαμετρήματος 38Auto,

• δέκα (10) φυσίγγια διαμετρήματος 9x19Luger,

• εβδομήντα ένα (71) φυσίγγια διαμετρήματος 7.62,

• έξι (6) φυσίγγια διαμετρήματος 7.65 και

• τριάντα έξι (36) φυσίγγια διαμετρήματος 7.64 και

• το χρηματικό ποσό των -12.250- ευρώ σε εμφανώς πλαστά χαρτονομίσματα των -50-€.

o Σε νομότυπη έρευνα εντός της επί της οδού Κρήτης αρ. 19, Αθήνα, οικίας, κατελήφθη ο MASHI Arben, να κατέχει ένα -1- μαχαίρι χρώματος κίτρινου, με μήκος λάμας έντεκα (11) εκατοστά. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι διαμένει παράνομα στην Ελληνική Επικράτεια, στερούμενος των νόμιμων διατυπώσεων.

Από τη μεθοδολογία δράσεως (modus operandi) των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, την ιεραρχική της δομή και κατανομή ρόλων για την απρόσκοπτη λειτουργία της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης (-1.640- δενδρύλλια κάνναβης, εποπτεία-επίβλεψη-εφοδιασμός υλικών και εφοδίων διαβίωσης), επιλογή απρόσιτων σημείων εγκατάστασης των καλλιεργειών, τη λήψη μέτρων προφύλαξης για αποφυγή εντοπισμού τους, προκύπτει η εκ μέρους των μελών της εγκληματικής οργάνωσης κατάρτιση επαγγελματικής υποδομής, για την διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης και παραγώγων αυτής καθώς και από την διακίνηση των κατασχεθέντων και επιπλέον ποσοτήτων κοκαΐνης, κεταμίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA) και ναρκωτικών δισκίων «ECSTASY» και την αποκόμιση παράνομων προσόδων, υπολογιζομένων στο χρηματικό ποσό των -8.000.000- € τουλάχιστον.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ:

• -1.640- ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ύψους από -150- έως -280- εκατοστά περίπου

• ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΝΝΑΒΗ βάρους -1- τόνου -161- κιλών και -161- γραμμαρίων

• ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ (MDMA) βάρους -10- γραμμαρίων

• ΚΟΚΑΪΝΗ βάρους -4,3- γραμμαρίων

• ΚΕΤΑΜΙΝΗ βάρους -3,5- γραμμαρίων

• Δύο (2) πιστόλια

• Ένα (1) πολεμικό τυφέκιο Kalashnikov μετά δύο (2) γεμιστήρων

• Δύο (2) γεμιστήρες πιστολιού

• Μία (1) χειροβομβίδα F1 Αμυντικού τύπου Ανατολικής προέλευσης

• Εκατόν τριάντα τέσσερα (134) φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

• Μία (1) συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης

• Ένα (1) μαχαίρι

• Τα χρηματικά ποσά των -16.120-€, των -1.900- Λεκ Αλβανίας, -70- λιρών Αγγλίας, -22- δολαρίων Η.Π.Α., -10- δολαρίων Καναδά και -20- Ελβετικών φράγκων [15.800 € από την οικία της NDOJ Zoje και 320- ευρώ, -1.900- Leke Αλβανίας, -70- λιρών Αγγλίας, -22- δολαρίων Αμερικής, -10- δολαρίων Καναδά και -20- ελβετικών φράγκων από την οικία των PRENDI Fatjon, NDRECA Elson και CAMI Brisejda]

• Το χρηματικό ποσό των -12.250-€ σε χαρτονομίσματα των -50-€ εμφανώς πλαστά

• Τέσσερις (4) ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

• Τρία (3) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

• Δέκα επτά (17) συσκευές κινητής τηλεφωνίας

• Εξοπλισμός για καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης [ένας -1- κόφτης, έξι -6- ζεύγη γαντιών, ένα -1- ζευγάρι πλαστικά γυαλιά εργασίας, ένα -1- ποτιστήρι, ένα -1- σκαλιστήρι, ένα -1- σακί με λίπασμα, τμήμα από λάστιχο ποτίσματος, πλήθος σακιών αποθήκευσης]

Πλούσιο το ποινικό παρελθόν

Ο Prendi Fatjon, αρχηγός της σπείρας, καταγράφει πλούσιο εγκληματικό παρελθόν. Συγκεκριμένα:

Την 07/12/2012, από Δ.Α.Α./Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι./Τ.Ε.Ι. κατηγορήθηκε, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστείες κατά συναυτουργία, απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία και παράβαση του Ν. περί Όπλων.



Την 06/02/2017 από το Α.Τ. Δομοκού κατηγορήθηκε, για παράβαση του Ν. περί Όπλων, ενώ βρισκόταν έγκλειστος στο Κ.Κ. Δομοκού.

Την 04/03/2024 από το Α.Τ. Σύρου – Ερμούπολης κατηγορήθηκε για απειλή.

Γίνεται μνεία ότι στον PRENDI Fatjon του Lieshi, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 36/2022 από 11/02/2022 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας, έχουν επιβληθεί οι περιοριστικοί όροι: της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, της διαμονής του στο Μοσχάτο Αττικής επί της οδού Πίνδου αρ. 54 και της εμφάνισής του μία φορά εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του, συντασσόμενης κάθε φορά εκθέσεως εμφανίσεως, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της δοκιμασίας του, το οποίο θα ισούται με το υπόλοιπο της ποινής που θα απομένει προς έκτιση κατά την απόλυσή του (πιστοποιούμενο από την έκθεση αποφυλάκισής του).

Ο συνεργός του Mashi Arben, τον συναγωνίζεται επάξια:

Την 20/11/2001, κατηγορήθηκε από Α.Τ. Ομονοίας, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. [Κατασχέθηκε ποσότητα ηρωίνης βάρους -101,3- γραμμαρίων].

Την 16/05/2016, κατηγορήθηκε από Δ.Α.Α./Υ.Δ.Ν./Τμήμα Πειραιά, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατοχή ναρκωτικών ουσιών και για παράβαση του νόμου περί όπλων. [Κατασχέθηκαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους -56.500- γραμμαρίων περίπου και ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης βάρους -3.590- γραμμαρίων].

Έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για Ληστεία και παραβάσεις του Ν. Περί Αλλοδαπών.

Οι λοιποί συλληφθέντες δεν έχουν ποινικό παρελθόν.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Στο σημείο ανεύρεσης της φυτείας πλησίον του οικισμού Πελέτα του Νομού Αρκαδίας με γεωγραφικές συντεταγμένες (37.0571944, 22.8584167), κλήθηκε συνεργείο της Γ.Ε.Ε. Αρκαδίας, για εξερεύνηση, φωτογράφιση χώρου και λήψη αποτυπωμάτων- γενετικού υλικού (DNA), τα αποτελέσματα των οποίων θα σας υποβληθούν με νεότερη αναφορά μας και τα πειστήρια εν συνεχεία θα αποσταλούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών/Τμ. Πειστηρίων.

Είχε αρπάξει το αμάξι του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου

Ο αρχηγός της σπείρας, είχε εμπλακεί σε απόπειρα διάρρηξης σπιτιού μαζί με άλλους 4 τότε δράστες, όπου υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών με Αστυνομικούς, και κατόπιν ληστείας υπό την απειλή όπλου, του αυτοκινήτου του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου.

Συγκεκριμένα, στις 7 Δεκεμβρίου του 2012, 4 άγνωστοι – ανάμεσά τους και ένας από τους συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης – αποπειράθηκαν να διαρρήξουν οικία οικογένειας στο Κρυονέρι, η κόρη της οποίας μόλις είχε γυρίσει στο σπίτι, έχοντας στην τσάντα της το ποσό των 1.700 ευρώ.

Η κοπέλα βρισκόταν εντός του σπιτιού, τη στιγμή που οι δράστες έσπασαν ένα παράθυρο και εισήλθαν σε αυτό. Μόλις την είδαν, την κυνήγησαν και της άρπαξαν την τσάντα και η τρομοκρατημένη κοπέλα έτρεξε στο δωμάτιο των γονιών της στο οποίο κοιμόνταν εκείνη την ώρα οι δικοί της, και κλειδώθηκε μέσα μαζί τους, ειδοποιώντας παράλληλα την Αστυνομία.

Οι ληστές διέφυγαν πεζοί. Στη συνέχεια, Αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή, τους καταδίωξαν και ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών.

Στο άκουσμα των πυρών, ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος είχε μετέβη τότε στο σημείο, για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί και ήρθε αντιμέτωπος με τους αδίστακτους ληστές, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν με την απειλή όπλου, μιλώντας σπαστά ελληνικά και του πήραν το αυτοκίνητο, στην περιοχή της Εκάλης και συγκεκριμένα στη γωνία της Λεωφ. Θησέως με την οδό Αντιγόνης.

Οι Αστυνομικοί που ήδη βρίσκονταν στην περιοχή, ενισχυόμενοι και από άλλες κινητές μονάδες, άρχισαν την καταδίωξη, καταφέρνοντας να εγκλωβίσουν την τετραμελή σπείρα, ύστερα από λίγο.

Σημειώθηκε νέα ανταλλαγή πυροβολισμών γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα, κοντά στο νεκροταφείο της περιοχής, ενώ κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, περιπολικό προσέκρουσε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, στο τέρμα της Λεωφ. Κρυονερίου για να ανακόψουν την πορεία των ληστών.

Το όχημα έπεσε μέσα σ’ ένα ρέμα, με το πίσω μέρος του να είναι διάτρητο από τις σφαίρες των αστυνομικών που καταδίωκαν τους δράστες.

Το ανθρωποκυνηγητό συνεχίστηκε, με τους δράστες να έχουν εγκλωβιστεί στο ρέμα στην προσπάθειά τους να διαφύγουν πεζοί. Κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών είχε τραυματιστεί ένας αστυνομικός.

Την εμπειρία που είχε ζήσει τότε ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος, την είχε περιγράψει κατά τη διάρκεια της εκπομπής του στην τηλεόραση της Ζούγκλας:

Θυμίζουμε πως πάνω από έναν τόνο κάνναβης κατάσχεσε η Αστυνομία, στο πλαίσιο εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης καλλιέργειας και διακίνησης σε Αττική και Αρκαδία. Η ποσότητα της κατασχεμένης κάνναβης ξεπερνά τον 1 τόνο, ενώ κατασχέθηκαν επίσης και 1.640 δενδρύλλια κάνναβης, εγκατάσταση πλήρως εξοπλισμένης φυτείας, και όπλα, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν 6 άτομα. Τα παράνομα έσοδα που θα αποκόμιζαν από τα ναρκωτικά αγγίζουν τα 8 εκατ. ευρώ.