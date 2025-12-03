Ο Ανδρέας Λοβέρδος μίλησε για πρώτη φορά για τη σύλληψη του γιου του μετά από αστυνομική καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία.

Σε τηλεοπτική του εμφάνιση σε εκπομπή του Kontra24, δήλωσε ότι ο γιος του πρέπει να αντιμετωπίσει τη Δικαιοσύνη χωρίς ειδική μεταχείριση και επισήμανε ότι ο νόμος είναι ίδιος για όλους.

Ο κ. Λοβέρδος είπε χαρακτηριστικά: «Καταρχάς έχω δύο γιους, αυτός είναι ο μικρότερος και έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και απτό. Ο νόμος είναι ίδιος για όλους τους πολίτες. Είτε είναι άντρες, είτε είναι γυναίκες, είτε είναι νέοι, νεότεροι ή μεγαλύτεροι, ο νόμος είναι ίδιος. Είμαστε ίσοι απέναντι του νόμου και ο νόμος μας συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο. Τελεία και παύλα.»

Στη συνέχεια διευκρίνισε τη δική του στάση απέναντι σε τυχόν ειδική μεταχείριση: «Την ακολούθησα και για τον εαυτό μου, και για το παιδί μου και για οποιονδήποτε. Τη δικογραφία δεν την έχω δει. Υπάρχουν πράγματα που έχουν έρθει στη δημοσιότητα τα οποία δεν τα έχει η δικογραφία. Όπως μου λέει η δικηγόρος που έχει αναλάβει την υπεράσπιση του Δημήτρη.»

Ο κ. Λοβέρδος τόνισε ότι δεν επιδιώκει να επηρεάσει τη νομική διαδικασία και ότι το ζήτημα θα κριθεί από τα αρμόδια όργανα: «Το παιδί μου είναι το παιδί μου, το στηρίζω, αλλά δεν δικαιολόγω κάθε πράξη του. Ποια είναι η πράξη του, θα την εξετάσει το δικαστήριο.»

