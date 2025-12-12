Φωτογραφία από τον γάμο του λογιστή Γιώργου Λαμπράκη και της δικηγόρου συζύγου του, Χρυσάνθης Κουτάντου, στον οποίο κουμπάρος τους ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δόθηκε στη δημοσιότητα.

Το ζευγάρι, που στο παρελθόν είχε στηρίξει δημόσια την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται πλέον ανάμεσα στους σημερινούς συλληφθέντες στην Κρήτη, για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η αστυνομική έρευνα παρουσιάζει τον Λαμπράκη, πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, ως κεντρικό πρόσωπο του κυκλώματος. Η σύζυγός του, επίσης κατηγορούμενη, συνελήφθη μαζί του στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης της Οικονομικής Αστυνομίας στην Κρήτη.

Η κοινωνική σύνδεση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τους συλληφθέντες προκαλεί πολιτική αναταραχή, ειδικά μετά το πρόσφατο ξέσπασμα του ίδιου στη Βουλή για την κουμπαριά του πρωθυπουργού με τον Γιώργο Ξυλούρη – τον «Φραπέ» ή «Τζιτζή», του οποίου ο αδελφός είχε παντρευτεί πριν από περίπου 20 χρόνια με κουμπάρο τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Το ζήτημα πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής, όπου σημειώθηκε ένταση.

Η Μιλένα Αποστολάκη κατήγγειλε ότι ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, Μύρων Χιλετζάκης, είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης απάντησε πως η υπόθεση αφορά συνολικά 14 συλλήψεις και επέμεινε ότι οι πολιτικές συνδέσεις δεν περιορίζονται σε έναν χώρο.

«Ακούστε, έχουν συλληφθεί πολλοί, όχι ένας», δήλωσε. «Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι και ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου, ο λογιστής Λαμπράκης, που τυγχάνει κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτό δείχνει πως το κράτος λειτουργεί και οι έρευνες δεν κάνουν πολιτικές διακρίσεις».