Όταν στις αρχές Ιουνίου ο Αρμάντο είχε τα γενέθλιά του, γιόρτασε μαζί με τους φίλους του και τους δικούς του ανθρώπους. Τότε όμως δεν περίμενε ότι είχε αφήσει για πάντα πίσω του, την δυνατότητα που του έδινε ο νόμος να μην βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα της φυλακής καθώς “προστατευόταν” από το γεγονός ότι ήταν ανήλικος.

“μικρός Αρμάντο” είχε ξεκινήσει να κλέβει από τα…. οκτώ του χρόνια, όπως είχε δημοσιεύσει η Αυτό δεν υπολόγισε και πριν από λίγες μέρες όταν αποπειράθηκε να ληστέψει μια γυναίκα στην οδό Λένορμαν στον Κολωνό και συγκεκριμένα να της αρπάξει το πορτοφόλι μέσα από την τσάντα που κουβαλούσε στην πλάτη της. Άλλωστε οείχε ξεκινήσει να κλέβει από τα….του χρόνια, όπως είχε δημοσιεύσει η zougla.gr σε παλαιότερη ανάρτηση της.

Αυτή τη φορά, ο… “βιρτουόζος των κλοπών “, και όχι του ποδοσφαίρου όπως ο συνωνομάτος του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα άπλωσε το χέρι του στην τσάντα μιας 35χρονης γυναίκας καθώς είχε βάλει στο μάτι το πορτοφόλι της. Η κοπέλα το κατάλαβε και μαζί με περίοικους κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 18χρονο μέχρι να έρθει το περιπολικό της άμεσης δράσης. Μάλιστα, η γυναίκα, όπως είπε αργότερα στους αστυνομικούς, “στην προσπάθεια της να τον αποτρέψει, τραυματίστηκε ελαφρά”. Σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας ενώ ο ίδιος είπε ότι θα εκθέσει τα επιχειρήματα του όταν βρεθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Όταν πέρασε την πόρτα του ανακριτικού γραφείου, ο δικαστικός λειτουργός δεν πίστευε στα μάτια του βλέποντας το ποινικό του παρελθόν:

Πρώτη παράνομη πράξη σε ηλικία 8 ετών!

Δεκαέξι φορές το μήνα έπρεπε να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του καθώς ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για διάφορες υποθέσεις.

Σε ηλικία 18 ετών, είχε συλληφθεί ήδη 41 φορές!

Ύστερα απ’ όλα αυτά, ο νεαρός Αρμάντο προφυλακίστηκε για τρίτη φορά, αν και μόλις 18 ετών, καθώς οι τελευταίες αλλαγές στον ποινικό κώδικα έχουν αυστηροποιήσει το καθεστώς ακόμα και για άτομα σε τόσο νεαρή ηλικία.

ποινικολόγος Δημήτρης Μπελδέκος, μετά την απολογία του, μιλώντας στη Ο συνήγορος υπεράσπισης του,, μετά την απολογία του, μιλώντας στη zougla.gr , στάθηκε ιδιαίτερα στην παραβατικότητα ανηλίκων και υποστήριξε ότι “ο εντολέας μου έχει ένα ιδιαίτερα βεβαρημένο ποινικό παρελθόν, παρά το γεγονός ότι μόλις πρόσφατα ενηλικιώθηκε.

Προφανώς, το ποινικό του παρελθόν έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη προφυλάκιση του. Στέρεα θέση του εντολέα μου, αλλά και εμού προσωπικά, είναι ότι ουδέποτε ασκήθηκε οποιασδήποτε μορφής βία εις βάρος της παθούσας.

Άλλωστε και ίδιος κατηγορούμενος αποδέχτηκε την πράξη της απόπειρας κλοπής, αλλά όχι αυτή της ληστείας. Μάλιστα ζητήσαμε τη λήψη βιντεοληπτικού υλικού από παρακείμενα καταστήματα ώστε να αποδειχτούν τα λεγόμενα μας”.