Τον δρόμο για την Καλαμάτα πήραν αργά το βράδυ οι δύο συλληφθέντες για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Οι 22χρονοι εντός της ημέρας αναμένεται να περάσουν την πόρτα των δικαστηρίων και θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα «βαρύ» κατηγορητήριο. Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ, ο οποίος είχε κληθεί στην Αθήνα, αναγνώρισε τον άνθρωπο που πυροβόλησε τον θείο του, τον επιστάτη και κυνήγησε και τον ίδιο μέσα στους χώρους της επιχείρησης, μέχρι που τελικά τραυμάτισε τους δύο άντρες θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες επιχείρησαν να ρίξουν ο ένας την ευθύνη στον άλλο θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να αποφύγουν τις πράξεις με τις οποίες είναι αντιμέτωποι. Οι νεαροί εξετάστηκαν από τους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών και παρουσίασαν διαφορετική στάση απέναντι στα γεγονότα και τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει οι Αρχές.

Αργά χθες το απόγευμα οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών ολοκλήρωσαν τις έρευνες στα σπίτια των δύο συλληφθέντων στην περιοχή της Καλλιθέας όπου, μεταξύ άλλων, εντόπισαν το κράνος που φορούσε ο εκτελεστής την επίμαχη μέρα. Όσον αφορά στον νεαρό που παρουσιάστηκε μαζί με τον δικηγόρο του στη ΓΑΔΑ, φέρεται να υποστήριξε ότι «το κινητό του τηλέφωνο το πέταξε σε έναν υπόνομο» με τους αστυνομικούς να αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τον συγκεκριμένο ισχυρισμό. «Για εμάς η έρευνα των στοιχείων δεν έχει τελειώσει καθώς είχαμε προλάβει να κάνουμε αρκετές ενέργειες για να εξιχνιάσουμε την υπόθεση» λέει αστυνομικός που μπορεί να γνωρίζει λεπτομέρειες.

Ωστόσο, αυτό που είναι το μεγάλο στοίχημα των Αρχών είναι να εντοπίσουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στον ηθικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Για την ώρα, καθώς θεωρούν ότι έχουν στα χέρια τους τον «πιστολέρο» και τον συνεργό του, προσπαθούν να βρουν στοιχεία αλλά και να δημιουργήσουν τις συνθήκες ώστε να καταλήξουν στον άνθρωπο που σκέφτηκε, σχεδίασε και ενδεχομένως χρηματοδότησε το χτύπημα στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Χθες αργά το βράδυ εξέφραζαν μια συγκρατημένη αισιοδοξία που θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη αν ο 22χρονος δεν είχε εμφανιστεί το πρωί στη ΓΑΔΑ με τον δικηγόρο του. «Οι κινήσεις που είχαμε δρομολογήσει χρειάζονταν μερικά ακόμα 24ωρα μέχρι να «ωριμάσουν», και τότε πολλά πράγματα θα ήταν πιο εύκολα για την υπόθεση» λέει αστυνομικός που γνωρίζει λεπτομέρειες. Η αυτόβουλη και αυθόρμητη παρουσία του 22χρονου με τα αρχικά Χ.Τ. επίσπευσε, αναγκαστικά τις διαδικασίες και έτσι προχώρησαν και στην προσαγωγή του δεύτερου 22χρονου ο οποίος θεωρούν ότι ήταν αυτός που πήγε στο κάμπινγκ και τραυμάτισε θανάσιμα τους δύο άντρες.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την αστυνομική επιχείρηση στο σπίτι της Καλλιθέας που έγινε η σύλληψη, στην οδό Παναγή Τσαλδάρη:

Δείτε δηλώσεις από αυτόπτες μάρτυρες:







Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σπίτι του 22χρονου δράστη και εκτελεστή της δολοφονίας στην Καλλιθέα, στην οδό Μαντζαγριωτάκη:

«Είχε εξαφανιστεί τις τελευταίες ημέρες» λέει για τον δράστη αυτόπτης μάρτυρας:





Νωρίτερα, οι Αρχές, είχαν προχωρήσει στην προσαγωγή του 22χρονου άνδρα με τα αρχικά Χ.Τ. που παρουσιάστηκε στη ΓΑΔΑ το πρωί της Τρίτης, για την υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ.

Ο 22χρονος που παραδόθηκε, διακρίνεται ως συνεπιβάτης στο λευκό σκούτερ, στην περιμετρική οδό της Μεσσήνης και συγκεκριμένα στην Εθνική οδό Τριόδου–Μεσσήνης, περίπου δύο ώρες πριν το διπλό φονικό. Οι Αρχές εξετάζουν την ακριβή διαδρομή που ακολούθησαν, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες, είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό γνωστή.

Ο νεαρός άνδρας, φέρεται να είπε στην Αστυνομία, ότι το θύμα και ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά το καλοκαίρι του 2022, όταν είχε επισκεφτεί το κάμπινγκ και είχε γνωριστεί με τα θύματα.

Ο ίδιος, ωστόσο, ισχυρίζεται ότι ήταν απλά ο συνοδηγός στο σκούτερ, που έχει καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο από τη μοιραία νύχτα. Ακόμη, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι δεν έχει το κινητό του τηλέφωνο, γιατί το πέταξε σε ένα υπόνομο.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δικηγόρος του, κ. Χαράλαμπος Λυκούδης, ο νεαρός άνδρας δεν έχει καμία συγγενική σχέση με τα δύο θύματα, ενώ όπως τόνισε, ο πελάτης του είχε στο παρελθόν μια οδυνηρή εμπειρία από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ πριν από περίπου 3 χρόνια. Παράλληλα, ο κ. Λυκούδης ανέφερε ότι ο εντολέας του έχει ήδη υποδείξει στις Αρχές τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας, ο οποίος είναι 22χρονος ημεδαπός με καταγωγή από τρίτη χώρα.

«Θα αποκαλύψω τι κάνεις με τα παιδιά»

Ο δικηγόρος του 22χρονου, που παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ, είπε πως ο εντολέας του γνώριζε τον ανιψιό του ιδιοκτήτη που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς ενώ υποστήριξε πως ο νεαρός είχε εκβιάσει τον 68χρονο για να του δώσει χρήματα «γιατί θα αποκαλύψω τι κάνεις με τα παιδιά».

«Ο εντολέας μου σε μία οικογενειακή διένεξη αποχωρεί από το σπίτι τέλος Αυγούστου. Είναι ένα παιδί 22 ετών στο δρόμο χωρίς χρήματα. Τότε κακώς, συλλαμβάνει την ιδέα -έχοντας το προηγούμενο στο μυαλό του ότι η επίκληση του περιστατικού εκείνου οδήγησε στο να του δώσει άμεσα χρήματα- στο να οδηγηθεί στο να πάει ξανά στον άνθρωπο αυτό για να διεκδικήσει εκβιαστικώς χρήματα. Και έτσι γίνεται το περιστατικό της 7ης Οκτωβρίου (πυροβολισμοί με πιστόλι ρέπλικα)», είπε ο κ. Λυκούδης στο MEGA.