Εξιχνιάστηκε η υπόθεση των πυροβολισμών στο Τυμπάκι, Κρήτης.

Ένας 60χρονος είχε πυροβοληθεί όσο κοιμόταν. Ο άνδρας αυτός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου είχε δεχτεί τις πρώτες βοήθειες και είχε αποχωρήσει.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης και ταυτοποίησαν τον δράστη, ο οποίος είναι ένας 21χρονος ανιψιός του θύματος.

Ο δράστης είχε πυροβολήσει από το παράθυρο του υπνοδωματίου τους, με τα σκάγια να πετυχαίνουν τον άτυχο άνδρα στην πλάτη και το χέρι.

