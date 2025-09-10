Χρήστος Μαζάνης

Ο αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, νυν διοικητής της ΑΣΔΕΝ, προκρίνεται για να αναλάβει καθήκοντα Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς της Κύπρου (Α/ΓΕΕΦ). Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί αύριο Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, με το σχετικό όνομα να κατατίθεται προς έγκριση.

Ο αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου υπηρετεί ως Διοικητής της ΑΣΔΕΝ (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων) του Ελληνικού Στρατού.

Απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (1988), έχει διατελέσει σε κρίσιμες θέσεις διοίκησης και επιτελείου, με εκτεταμένη εμπειρία στο νησιωτικό επιχειρησιακό περιβάλλον, εμπειρία που θεωρείται ιδιαίτερα συναφής με τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς, αφού έχει υπηρετήσει επιτυχώς και ως Διοικητής της ΕΛΔΥΚ.