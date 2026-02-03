Πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών του Γενικού Επιτελείου Στρατού τελετή απονομής αναμνηστικών, προς τιμήν των Ανώτατων και Ανώτερων Αξιωματικών που υπηρέτησαν στο Επιτελείο του ΓΕΣ και ολοκλήρωσαν ευδόκιμα τη σταδιοδρομία τους, κατά τις τακτικές κρίσεις του έτους 2026.

Σημειώνεται πως την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα συγκινησιακό και επίσημο κλίμα, με τη στρατιωτική ηγεσία να αποδίδει τιμή στη μακρόχρονη και πολύτιμη προσφορά των Αξιωματικών, οι οποίοι επί σειρά ετών υπηρέτησαν με επαγγελματισμό, αφοσίωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης τις Ένοπλες Δυνάμεις και το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν αναμνηστικά ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη συμβολή τους στο έργο του Στρατού Ξηράς.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με ευχές για υγεία και καλή συνέχεια στη νέα πορεία ζωής των αποστρατευθέντων Αξιωματικών, επισφραγίζοντας μια πορεία προσφοράς που άφησε το δικό της αποτύπωμα στο Γενικό Επιτελείο Στρατού.