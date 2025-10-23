Έντονη κινητικότητα επικρατει στη Θεσσαλονίκη καθώς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι ετοιμασίες για την τελική φάση της δοκιμαστικής παρέλασης των τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, στην περιοχή της οδού Μουδανιών, προς Χαλδιδική.

Πρόκειται για την καθιερωμένη διαδικασία που πραγματοποιείται κάθε χρόνο πριν από τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, όπου οι μονάδες των τριών Κλάδων προβαίνουν στις τελευταίες δοκιμές, προκειμένου όλα να κυλήσουν άψογα την ημέρα της εθνικής επετείου.

Το φετινό ωστόσο στοιχείο που κάνει τη διαδικασία ξεχωριστή, σύμφωνα με το kranos.gr. com και τον Ηλία Προύφα, είναι η παρουσία για πρώτη φορά Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού στην τελική φάση της δοκιμαστικής παρέλασης.

Ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, αναμένεται να παρακολουθήσει από κοντά την προετοιμασία των τμημάτων, στέλνοντας μήνυμα υψηλού ηθικού, επαγγελματισμού και ετοιμότητας του Στρατού Ξηράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της τελικής δοκιμής αναμένεται να πραγματοποιηθούν και οι πρώτες διελεύσεις αεροσκαφών πάνω από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα ενόψει της εθνικής επετείου.

Επιμέλεια: Χρήστος Μαζάνης