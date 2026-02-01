Σε επίσημο κλίμα πραγματοποιήθηκε στον Ναύσταθμο Κρήτης η τελετή παράδοσης – παραλαβής των καθηκόντων του Διοικητή Ναυστάθμου Κρήτης, σηματοδοτώντας την αλλαγή σκυτάλης στη διοίκηση μιας από τις πλέον κρίσιμες ναυτικές εγκαταστάσεις της χώρας.

Τα καθήκοντα του Διοικητή παρέδωσε ο Υποναύαρχος Διονύσιος Μανταδάκης και ανέλαβε ο Αρχιπλοίαρχος Αθανάσιος Δούρος.

Στην τελετή παρέστησαν μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου, ανώτατοι αξιωματικοί, καθώς και εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διοικητικής μετάβασης για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη λειτουργία του Ναυστάθμου Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, οι συμμετέχοντες εξήραν το έργο και την προσφορά του απερχόμενου Διοικητή, ενώ ευχήθηκαν στον νέο Διοικητή καλή επιτυχία στα καθήκοντά του, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για την ασφάλεια και τη ναυτική παρουσία της χώρας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.