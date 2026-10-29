Στην Ελλάδα του 2026, ένας αριστούχος μαθητής με ολική απώλεια όρασης, αλλά πολλά όνειρα για το μέλλον, ένας έφηβος – πρότυπο για τους συμμαθητές του, ο οποίος παρελαύνει λόγω των επιδόσεών του στο σχολείο στις εθνικές εορτές ως σημαιοφόρος ή ως παραστάτης, δυστυχώς στερείται από την αρχή της σχολικής χρονιάς το πιο βασικό του εργαλείο.

Την ηλεκτρονική γραφομηχανή του, που διαθέτει σύστημα Μπράιγ (Braille), το διεθνές σύστημα γραφής και ανάγνωσης για άτομα με ολική ή μερική απώλεια όρασης.

Ο 15χρονος Γιάννης Παπαθανασίου, περί ου ο λόγος, ζει στη Μεσάριστα Αγρινίου και κάθε μέρα κατεβαίνει στην Γαβαλού όπου είναι το σχολείο του. Μια διαδρομή που την κάνει όλη του τη μαθητική ζωή.

Ο Γιάννης που έχει ολική απώλεια όρασης μέσα από την καθημερινή του στάση, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Έχει όμως ίσες ευκαιρίες;

Φέτος, έχει να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα, καθώς από την αρχή της σχολικής χρονιάς παρακολουθεί τα μαθήματά του, χωρίς την ηλεκτρονική γραφομηχανή του, που διαθέτει σύστημα Μπράιγ (Braille).

Τι έχει συμβεί; Τον περασμένο Ιούνιο, μόλις ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα στο Γυμνάσιο, και ενόψει του νέου ξεκινήματος στο Λύκειο, το σχολείο έστειλε έγκαιρα το μηχάνημα για συντήρηση.

Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε, φτάσαμε ουσιαστικά στον Νοέμβριο και ακόμη ο Γιάννης δεν έχει παραλάβει το πολύτιμο, γι’ αυτόν, εργαλείο, οπότε αναγκάζεται να παρακολουθεί τα μαθήματα χωρίς να τα καταγράφει στην μηχανή.

Τα προβλήματα μάλιστα αναμένεται να πολλαπλασιαστούν καθώς από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν τα διαγωνίσματα οπότε ο Γιάννης θα πρέπει να εξετάζεται προφορικά καθώς δεν υπάρχει η ηλεκτρονική γραφομηχανή του.

Πώς όμως να εξεταστεί στην έκθεση προφορικά ή πώς να διαβάσει το απόγευμα στο σπίτι όταν δεν έχει τις σημειώσεις του;

Η καθυστέρηση αυτή προκαλεί μεγάλα προβλήματα στον 15χρονο μαθητή, ενώ οι απαντήσεις που δίνονται στους υπευθύνους του σχολείου αλλά και τους γονείς του, σχετικά με την καθυστέρηση της συντήρησης και της επιστροφής της γραφομηχανής, κρίνονται το λιγότερο ανεπαρκείς, μετά από τόσους μήνες αναμονής.

Ο Γιάννης Παπαθανασίου ο οποίος λόγω των επιδόσεών του στα μαθήματα ήταν σημαιοφόρος στις παρελάσεις στο Γυμνάσιο και φέτος στην Α΄ Λυκείου, παραστάτης στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην Γαβαλού. Η εικόνα του να περπατά δίπλα στην ελληνική σημαία, πλαισιωμένος από τους συμμαθητές του, προκαλεί θαυμασμό σε όλη τη χώρα.

Ο 15χρονος μαθητής περιμένει ακόμη την γραφομηχανή του καθώς θέλει να συνεχίσει να καταγράφει εξαιρετικές επιδόσεις στο σχολείο. Όνειρό του είναι να προχωρήσει τις σπουδές του και να σπουδάσει ψυχολογία.

ΠΗΓΗ: www.agriniopress.gr