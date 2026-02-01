Θρήνος στη Στυλίδα και στη Φθιώτιδα για την απώλεια του αθλητή, Παναγιώτη Κρέτση, που έφυγε αιφνίδια από τη ζωή εν ώρα του αγώνα μπάσκετ Ρουφ 80-Εθνικός Γ.Σ..

Ο Παναγιώτης από παιδί ασχολήθηκε με το μπάσκετ με τελευταίο σταθμό της καριέρας του την ομάδα του Ρουφ, καθώς εργαζόταν παράλληλα στην Αθήνα.

Ωστόσο, πρόκειται για οικογενειακή τραγωδία, καθώς οι άνθρωποι του έχασαν δύο παιδιά μέσα σε 3,5 μόλις χρόνια.

Τον Ιούνιο του 2022 είχε χάσει τη ζωή του ο αδελφός του σε τροχαίο δυστύχημα στη διασταύρωση της βιομηχανικής ζώνης. Νταλίκα επιχείρησε να βγει στην παλιά εθνική Λαμίας – Στυλίδας, με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας που κινούνταν με το αυτοκίνητό του προς Λαμία, να «καρφωθεί» στο τεράστιο όχημα.

Η κηδεία του 33χρονου μπασκετμπολίστα ακόμη δεν έχει οριστεί, θα προηγηθεί η νεκροψία – νεκροτομή.

Το αντίο του Δημάρχου Στυλίδας

Ο δήμαρχος Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου συγκλονισμένος κι εκείνος, προχώρησε στην παρακάτω ανάρτηση:

«Με βαθιά θλίψη μάθαμε για τον αιφνίδιο χαμό του Παναγιώτη Κρέτση, ενός δικού μας παιδιού από τη Στυλίδα,τον τόπο μας.

Ο Παναγιώτης, μόλις 33 χρονών, έφυγε ξαφνικά την ώρα που έπαιζε το αγαπημένο του μπάσκετ, στο γήπεδο που τόσο αγαπούσε.

Μέσα σε αυτό το κύμα τραγικών απωλειών νέων ανθρώπων που πλήττει τη χώρα μας τις τελευταίες ημέρες, σήμερα προστέθηκε και ο δικός μας Παναγιώτης.

Εκφράζω την πιο βαθιά μου οδύνη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους φίλους του, στους συμπαίκτες του και σε όλους εμάς που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, έστω και λίγο, μέσα από τη ζωή και το πάθος του για το μπάσκετ.

Καλό ταξίδι, Παναγιώτη…».

Πηγή: LamiaReport