Στον παρακάτω διαδραστικό χάρτη μπορείτε να δείτε αναλυτικά που έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις σε όλον τον κόσμο για τα Τέμπη την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου:

Αναλυτικά οι συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα:

Αγρίνιο – Κεντρική Πλατεία

Αθήνα – Πλατεία Συντάγματος

Αλεξανδρούπολη – Δημαρχείο

Άρτα – Κεντρική Πλατεία

Βέροια – Δημαρχείο

Βόλος – Άγαλμα Παραλίας

Δράμα Πλατεία Ελευθερίας

Έδεσσα – Πάρκο Μικρών Καταρρακτών

Θεσσαλονίκη – Καμάρα

Ηγουμενίτσα – Πλατεία Δικαστηρίων

Ιωάννινα – Κεντρική Πλατεία

Καβάλα – Κεντρική Πλατεία

Καλαμάτα – Πλατεία Γεωργίου

Καλαμαριά Θεσσαλονίκης – Πλατεία Φοίνικα

Καρδίτσα – Κεντρική Πλατεία

Κατερίνη – Πλατεία Ελευθερίας

Καστοριά – Δημαρχείο

Κιλκίς – Πλατεία Ειρήνης

Κοζάνη – Κεντρική Πλατεία

Κομοτηνή – Πλατεία Ειρήνης

Κόρινθος – Πλατεία Δικαστηρίων

Λάρισα – Κεντρική Πλατεία

Λαμία – Πλατεία Πάρκου

Λιβαδειά – Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως

Μεσολόγγι – Πλατεία Μάρκου Μπότσαρη

Ξάνθη – Κεντρική Πλατεία

Παλαιά Φώκαια Αττικής – Παραλία

Πάτρα – Πλατεία Γεωργίου

Πρέβεζα – Παραλία, μπροστά από τα Δικαστήρια

Πύργος – Πλατεία Σάκη Καράγιωργα

Σέρρες – Πλατεία Ελευθερίας

Σπάρτη

Τρίπολη – Πλατεία Πέτρινου

Φλώρινα – Κεντρική Πλατεία

Χαλκίδα – Πλατεία Ταχυδρομείου

Αλιβέρι Εύβοιας – Άγαλμα Λιγνιτορύχου

Αμαλιάδα Ηλείας – Πλατεία Αγίου Αθανασίου

Αριδαία Πέλλης

Γεράκι Λακωνίας

Θήβα Βοιωτίας – Κεντρική Πλατεία

Καλάβρυτα Αχαΐας – Κεντρική Πλατεία

Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής – Πλατεία

Ναύπλιο Αργολίδας – Δημαρχείο Ομογένεια

Ορεστιάδα Έβρου – Πλατεία Δάσιου

Πτολεμαΐδα Κοζάνης – Κεντρική Πλατεία

Άνδρος – Πλατεία Θεοφίλου Καΐρη

Ζάκυνθος – Πλατεία Αγίου Μάρκου

Θάσος – Πλατεία Ηρώων

Κάλυμνος – Κεντρική Πλατεία

Κέρκυρα – Ανουντσιάτα

Κεφαλλονιά – Πλατεία Βαλλιάνου και Πλατεία Αργοστολίου

Κρήτη Άγιος Νικόλαος – Πλατεία

Κρήτη Ηράκλειο – Πλατεία Ελευθερίας

Κρήτη Ιεράπετρα – Πλατεία Ελευθερίας

Κρήτη – Πέραμα Μυλοποτάμου

Κρήτη Ρέθυμνο – Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτου

Κρήτη Σητεία – Πλατεία Ηρώων

Κρήτη Χανιά – Πλατεία Αγοράς

Κως – Πλατεία Ελευθερίας

Λέρος – Πλατεία Πλατάνου

Λέσβος – Πλατεία Σαπφούς Μυτιλήνη

Λευκάδα – Κεντρική Πλατεία

Πάρος – Πλατεία Μαντούς Μαυρογένους

Ρόδος – Πλατεία Δημαρχείου

Σύρος – Πλατεία Μιαούλη

Σύμη

Χίος – Πλατεία Βουνακίου

Αναλυτικά οι συγκεντρώσεις στο εξωτερικό:

Denmark Aarhus Banegårdspladsen 1, 8000 1700

Iceland Akureyri Round square, Center 1730

The Netherlands Amsterdam Museumplein 1800

Spain Barcelona Arc de Triomf 1200

Ireland Belfast Belfast City Hall 1700

Germany Berlin Hiroshimastraße 11 15, 10785 1800

UK Birmingham Victoria Square 2100

Germany Bonn Münsterplatz 1800

USA Boston Consulate General of Greece – 86 Beacon St, Boston, MA 02108 1700

Czechia Brno Αστρονομικό ρολόι 1800

Belgium Brussels Place Luxemburg 1700

Romania Bucharest Piata Universitatii 1430

Hungary Budapest Ελληνική Πρεσβεία (Szegfu u. 3) 1063 1800

Argentina Buenos Aires Plaza de Mayo 1800

Italy Calambria

UK Cambridge Cambridge Market 1800

Germany Cologne Harry Blum Platz 2200

Denmark Copenhagen Hammerensgade 4, 1267 1700

Ireland Cork Daunt Square Patrick’s st. 1500

Germany Dortmund Friedensplatz 1800

Germany Düsseldorf Johannes Rau Platz 1100

Ireland Dublin The Spire 1200

Scotland Edinburgh Princess Street & Castle Street 1200

Germany Frankfurt Paulskirche 1700

Switzerland Geneve UN 1500

Sweden Gothenburg Järntorget – Event https//fb.me/e/7BrU0nlTw 1800

Germany Hamburg Rathausmarkt 1800

Germany Hannover Goseriedeplatz 1100

Finland Helsinki Βιβλιοθήκη Oodi 1800

Germany Karlsruhe Bundesverfassungsgericht 1800

Ireland Killarney

Switzerland Lausanne Rue St Laurent Place 14 juin 1800

Portugal Lisbon Praça do Comércio 1900

UK London Greek Embassy 1800

Luxembourg Luxembourg

Spain Madrid Ελληνική Πρεσβεία, Avenida Dr Arce 24 – Event https//shorturl.at/2we0k 1800

UK Manchester Ελληνικό Προξενείο στο Μάντσεστερ (37 43 King St., M27AT) 1800

France Marseille

Australia Melbourne Greek Consulate of Melbourne 1200

Italy Milan Piazza Sempione, Arco della Pace (Event https//fb.me/e/5kBiMsBNz) 1100

Germany Munich Konigsplatz 1600

USA New York – Astoria Πλατεία Αθηνών 1200

Cyprus Λεμεσός Α’ parking Μόλου Λεμεσού 1800

Cyprus Λευκωσία Πλατεία Ελευθερίας 1700

Germany Nuremberg Veit Stoß Platz 1800

Norway Oslo Stortinget 1800

France Paris Place de la Republique 1900

Italy Perugia Piazza 4 Novembre 1600

Czechia Prague Namesti Miru 1800

Iceland Reykjavik Austurvöllur 1730

Italy Rome

Bulgaria Sofia Κεντρική είσοδος του πανεπιστημίου Kliment Ohridski 1700

Sweden Stockholm Humlegarden – Sturegatan 1730

France Strasbourg Place Broglie 1700

Germany Stuttgart Schlossplatz 1830

Canada Toronto Πλατεία Μ. Αλεξάνδρου Ντανφορθ 1200

Sweden Uppsala Ελληνική πολιτιστική στέγη 1700

The Netherlands Utrecht Dom Tower 1200

Malta Valeta

Austria Vienna Πρεσβεία Ελλάδας (Βιέννη) 1800

The Netherlands Wageningen Forum Wageningen 1300

Poland Warsaw Ελληνική Πρεσβεία 1800

Switzerland Zurich

