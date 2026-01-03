Μετά τις εορταστικές ημέρες, οι αγρότες επιστρέφουν στα μπλόκα, με την προπαρασκευαστική γενική συνέλευση στη Νίκαια, να έχει προγραμματιστεί για σήμερα (03/01). Οι επόμενες ώρες αναμένονται να είναι καθοριστικές, καθώς οι αγρότες εξετάζουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους, και συζητούν το ενδεχόμενο ενός μαζικού συλλαλητηρίου στην Αθήνα. Η αστυνομία διατηρεί σε ισχύ τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στοχεύοντας στον περιορισμό των επιπτώσεων στις μετακινήσεις των πολιτών.

Η πλειονότητα των φωνών των αγροτών στα μπλόκα, εκφράζει την απογοήτευσή της για την έλλειψη ουσιαστικών βημάτων από την κυβερνητική πλευρά, αναφορικά με την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Καθώς δεν βλέπουν πρόθεση για πραγματικό διάλογο, αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, άμεσα μετά τις γιορτές.

Κλειστή η περιμετρική Πατρών και στρατηγικές κινητοποιήσεις

Η κατάσταση στην Περιμετρική Πατρών παραμένει σοβαρή, με την κυκλοφορία να είναι κλειστή από το μεσημέρι. Οι αγρότες στην περιοχή αποφάσισαν να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα να κλείσουν οι παράδρομοι για να μπλοκάρουν πλήρως τις διαδρομές. Στην περιοχή των Μαλγάρων, το μεγαλύτερο πανελλαδικό μπλόκο συνεχίζει την κινητοποίησή του, με εκπροσώπους από περισσότερα από 55 μπλόκα να αναμένονται στην κρίσιμη συνδιάσκεψη της Κυριακής στις 4 Ιανουαρίου.

Δείτε φωτογραφίες της «Ζούγκλας»

Τι επισημαίνει η Επιτροπή των μπλόκων

Στη σχετική ανακοίνωση – κάλεσμα, η Επιτροπή των μπλόκων, έχει επισημάνει μεταξύ άλλων: «Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους «πρόθυμους». Το μόνο που πετυχαίνουν με όλα αυτά, είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητα μας, απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης.

Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας. Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».

Δείτε βίντεο της «Ζούγκλας»

Αίτημα για διάλογο και κριτική για τις καθυστερήσεις

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σημείωσε ότι ενώ κάποια από τα αιτήματα των αγροτών έχουν ξεκαθαρίσει, είναι αναγκαία η συνέχιση του διαλόγου. Παράλληλα, τόνισε ότι η συνεχής ταλαιπωρία του κόσμου αδικεί την προσπάθεια των αγροτών, ενώ η κυβέρνηση καλεί τους διαμαρτυρόμενους, να παραμείνουν ανοιχτοί στο διάλογο σχετικά με τα αιτήματά τους, όπως η τιμή του πετρελαίου και του ρεύματος, καθώς και οι αποζημιώσεις για τους κτηνοτρόφους.

Προειδοποίηση της ΕΛ.ΑΣ για κυριακάτικη επιστροφή των εκδρομέων

Η Ελληνική Αστυνομία έχει προειδοποιήσει για τον μεγάλο όγκο της επιστροφής των εκδρομέων την Κυριακή στις 4 Ιανουαρίου, μετά τη λήξη της εορταστικής περιόδου. Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, η κυκλοφορία στις κεντρικές οδικές αρτηρίες ενδέχεται να υποστεί σοβαρές καθυστερήσεις, ενώ η επιστροφή των εκδρομέων θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη συμφόρηση.

Ενημέρωση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εναλλακτικές διαδρομές

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι εξακολουθούν να ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορα σημεία της χώρας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια. Οι κυκλοφοριακές αλλαγές και οι διακοπές επηρεάζουν κυρίως το εθνικό οδικό δίκτυο, με περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Ήπειρος και η Δυτική Ελλάδα να πλήττονται περισσότερο. Οι οδηγοί καλούνται να ενημερώνονται τακτικά για τις αλλαγές στη ροή της κυκλοφορίας και να χρησιμοποιούν τις εναλλακτικές διαδρομές που αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους πολίτες να ακολουθήσουν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν σκοπό να περιορίσουν τις δυσκολίες που προκύπτουν από τις αγροτικές κινητοποιήσεις και να διασφαλίσουν τη δημόσια ασφάλεια. Οι αγρότες, από την πλευρά τους, αναμένουν την απόφαση της κυβέρνησης και παραμένουν ανοιχτοί για διάλογο, εφόσον οι όροι τους πληρούνται.

Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ακολουθούν τα αναλυτικά στοιχεία για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις εναλλακτικές διαδρομές, όπως έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορα σημεία της χώρας λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Σύσταση για σταδιακή επιστροφή των εκδρομέων και ενημέρωση για τις εναλλακτικές διαδρομές.

Ανακοινώσεις και οδηγίες για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα.

Οι οδηγοί καλούνται να παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις και να ακολουθούν τις οδηγίες που δίνονται από την αστυνομία, προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία κατά την επιστροφή τους από τις γιορτές.

Η εικόνα στα Εθνικά οδικά δίκτυα

Στο Κάστρο Βοιωτίας παραμένει ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας σε κάθε ρεύμα της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας. Το μέτρο θα ισχύσει έως τη Δευτέρα 5/1/2026 στις 08:00, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση.

Στη Θήβα, οι αγρότες αποφάσισαν να διατηρήσουν ανοιχτά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έως τις 3 Ιανουαρίου.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες άνοιξαν την αερογέφυρα για να διευκολύνουν τη μετακίνηση των εκδρομέων. Η διέλευση εξυπηρετεί κυρίως την κατεύθυνση από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, ενώ όσοι κινούνται προς Αθήνα ακολουθούν παρακαμπτήριες μέσω Πλατύκαμπου, παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου και Κιλελέρ.

Τα διόδια Μαλγάρων παραμένουν ανοιχτά και στα δύο ρεύματα, καθώς οι αγρότες αναμένουν την πανελλαδική συνδιάσκεψη που θα διεξαχθεί σήμερα (03/01) στην περιοχή, προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Στην κυκλοφορία δόθηκε ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, μετά την απόφαση αγροτών και κτηνοτρόφων, που είχαν στήσει μπλόκο στην περιοχή, να τοποθετήσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα στην άκρη του οδοστρώματος.

Κανονικά και χωρίς προβλήματα διεξάγεται η διέλευση των φορτηγών από και προς την Ελλάδα στα δύο μέτωπα των αγροτικών κινητοποιήσεων στον Έβρο. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία διεξάγεται ελεύθερα τόσο στο μπλόκο του Τελωνείου των Κήπων (ελληνοτουρκικά σύνορα) όσο και σε εκείνο του κόμβου Ορμενίου, λίγα χιλιόμετρα πριν από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες και στη δυτική Θεσσαλία, στον Ε65 της Καρδίτσας και στα διόδια του Λόγγου, χωρίς όμως να εμποδίζεται η διέλευση των οχημάτων.