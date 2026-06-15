Από την 1η Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου εκδίδεται καθημερινά ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την αντιπυρική περίοδο 2026.

Σημειώνεται πως ο χάρτης κατηγοριοποιεί τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε πέντε επίπεδα, από χαμηλό (πράσινο) έως κατάσταση συναγερμού (κόκκινο), και ενημερώνει τους φορείς για την ετοιμότητα αντιμετώπισης.

Σύμφωνα με τον χάρτη για σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου προβλέπεται μέσος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 2) σε κάποιες περιοχές της χώρας.